Der 13. Mai – Weltglückstag des FCZ

Ja, die Erinnerungen. Sie kommen auf, Jahr für Jahr, wenn es wieder 13. Mai wird. Weltglückstag des FCZ. Heisst dann am 13. Mai wie gestern der Gegner auch noch FC Basel, dann werden sie noch ein bisschen stärker und schöner und lauter, die Erinnerungen. Vor 12 Jahren war es, als die 93. Minute schlug, Filipescu traf und Basel im letzten Spiel bezwungen wurde – und der FCZ Meister war. Und den besten Fussball der Schweiz spielte. Und junge Talente im Kader hatte. Und mit Lucien Favre einen Trainer hatte, der . . . ja, die Erinnerungen. Sie sind manchmal wie schwere Steine, man schleppt sie hinter sich her, wird immer daran erinnert, wie es einmal war.

Wie jetzt. Denn Zweifel durchströmten jüngst die FCZ-Welt. Wenig wollte dem Club gelingen, vieles wurde kritisiert. Jedenfalls bis vor dem Anpfiff gegen Basel. 90 Minuten später ist alles anders. Das ganze Stadion weiss, das Spiel ist gewonnen, 3:0 führt der FCZ, und der Ball läuft. Minutenlang zirkuliert er durch die FCZ-Spieler, er geht von Mann zu Mann, mit ein, zwei Berührungen, immer am Gegner vorbei. Man fühlt sich Jahre zurückversetzt, damals mit Favre. Ja, die Erinnerungen.

Irgendwann kommt der Ball nach vorne, zu Antonio Marchesano, er zieht ab und trifft in den Winkel. Die Spieler, die Zuschauer jubeln. Vor der Trainerbank schlendert FCZ-Präsident Ancillo Canepa, die Hände in den Hosensäcken, er nickt, ein-, zwei-, dreimal, sagt «Ja», «Ja», «Ja». «Die Erleichterung», sagt er, habe er da gespürt. Der FCZ spielt nächste Saison sicher europäisch.

Canepa schwelgt

Der Präsident kramt nun in seinen Erinnerungen: «Seit langem gelingt uns wieder einmal im Letzigrund ein Sieg gegen Basel. Der 13. Mai ist schon sehr speziell.» Speziell gemacht haben diesen 13. Mai 2018 die Spieler. Angefangen bei Stürmer Raphael Dwamena, der zuletzt litt. Erst wollte ihm während Wochen wenig gelingen, dann hat ihn der Trainer nicht mehr aufgestellt – weil er ihn «kitzeln» wollte.

Und wie es den Ghanaer gekitzelt haben muss: Er rennt an diesem 13. Mai, als müsste er auch noch die Welt retten. Dwamena ist überall. In der 50. Minute spielt Pa Modou den Ball hinter die Verteidigung, Dwamena ist schneller als alle anderen, umspielt Vaclik und trifft. 1:0. «Ein wichtiges Tor», sagt Dwamena, «für das Team und auch für mich.» Er erzählt vor der Garderobe, wie ihm die Situation des Nicht-Treffens schwergefallen sei, als ihn der singende Captain Palsson übertönt. Laut ist es.

Brecher einer der besten, Brunner der Chef

Noch lauter wird es, als Pa Modou Arm in Arm mit dem Präsidenten die Treppe hochkommt. Der Mann für die gute Stimmung neben dem Platz hat auch auf dem Platz für Unterhaltung gesorgt, neben dem Assist gelingen ihm Dutzende gewonnene Zweikämpfe und das 2:0. Das Lob kann an diesem Tag beliebig weitergegeben werden. Frey beweist mit dem 3:0 seine gute Form, Goalie Brecher zeigt, dass er auf der Linie einer der besten Torhüter der Super League ist, und in der Verteidigung ist Cédric Brunner der unumstrittene Chef.

Bleibt Magnin, der Trainer. Er hat den FCB überrascht. Er hat auf eine Dreierkette gesetzt, die im Rückwärtsgang zur Fünferkette wird. Basel kommt damit nicht klar, hat Mühe mit dem schnellen Zürcher Umschaltspiel. Magnin hat sechs FCZ-Academy-Spieler in die Startelf beordert. Die Mannschaft ist jung, sie spielt mutig, sie sorgt für Spektakel.

Ja, das weckt Erinnerungen.

