Der 190-Millionen-Final

Während die ganze Fussballwelt heute Abend nach Kiew schaut, wo das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool stattfindet, gibt es einige Stunden vorher noch ein anderes Spiel, in dem es sportlich, aber vor allem auch finanziell um enorm viel geht.

Wie jedes Jahr findet im Wembley der Championship-Play-off-Final statt, um nach Wolverhampton und Cardiff den dritten Aufsteiger in die Premier League zu ermitteln. Es ist der finanziell wertvollste Final der Welt. Der Sieger der Partie zwischen Fulham und Aston Villa erhält Mindesteinnahmen von circa 190 Millionen Euro über die nächsten drei Jahre. Rund 111 Millionen an Fernsehgeldern werden nächste Saison an Premier-League-Aufsteiger ausgezahlt, dazu kommen im Falle eines Abstiegs weitere 98 Millionen sogenannte Fallschirmzahlungen, die den Clubs den Abstieg erleichtern.

Aston Villa profitiert nach dem Abstieg vor zwei Jahren immer noch von diesen Zahlungen und konnte sich deshalb erfahrene Premier-League-Spieler wie Robert Snodgrass, Mile Jedinak oder den ehemaligen Chelsea- und England-Captain John Terry leisten. Im Gegensatz dazu musste Finalgegner Fulham, der bereits 2014 abgestiegen war, ohne die Hilfe dieser Zahlungen verstärken.

Talent und Hoffnungsträger

Die Londoner taten dies mit guten Leihgeschäften, unter anderem holten sie Tomas Kalas und Lucas Piazon von Chelsea. Der wohl wichtigste Transfer war allerdings der des serbischen Stürmers Aleksandar Mitrovic. Fulham holte ihn im Januar ebenfalls per Leihe, und in 17 Liga-Spielen schoss er 12 Tore. Er hat einen massgeblichen Anteil daran, dass die Cottagers die Saison nach einer schwachen ersten Hälfte noch auf Platz drei beendeten. Zudem verfügt Fulham-Trainer Slavisa Jokanovic auch über eines der grössten und begehrtesten englischen Talente der letzten Jahre – Ryan Sessegnon.

Der erst 18-jährige Stürmer spielt schon seit 2016 für die erste Mannschaft von Fulham. Ihm gelangen diese Saison in der Liga 15 Treffer und sechs Assists, und auch dank seinem Tor im Halbfinalrückspiel gegen Derby County steht Fulham im Final. Er besitzt bereits einen Marktwert von 25 Millionen Euro, wird mit diversen Premier-League-Vereinen in Verbindung gebracht und würde bei einem Nichtaufstieg sehr wahrscheinlich nicht noch ein Jahr in der zweiten Liga spielen. (sal)