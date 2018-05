Der Cupsieg, das Geld und der FCZ-Blick nach vorne

Die Saison endet mit einem Knall. Konfettibomben explodieren, der Pokal steigt in die Höhe, blaues Papier flattert durch die Luft. Die FCZ-Welt liegt sich in den Armen. Es ist ein Saisonende mit mächtig viel Glitzer.

Cupsieger und Vierter. Das ist die Bilanz des FC Zürich, des Aufsteigers. Ziel erreicht also, ja sogar übertroffen. Doch wenn man mit den Verantwortlichen des FCZ spricht, dann ist dieser Cupsieg nett und super und wichtig, doch noch wichtiger sind ihnen die Fortschritte. Noch lieber sprechen sie über den Weg, den sie in Zukunft gehen möchten. Darum stellt sich am Ende dieser Saison nicht die Frage, ob die Ziele erreicht wurden, sondern ob der Club auf seinem Weg vorwärtsgekommen ist.

Vielleicht muss man etwas ausholen, um die Frage zu beantworten. Kürzlich sass Uli Forte an einem Tisch des Fernsehstudios von Teleclub. Es wurde über die vielen Trainerentlassungen gesprochen – da kann Forte selbstverständlich mitreden. Der im Februar freigestellte FCZ-Trainer sprach also von mangelndem Respekt gegenüber Trainern (generell) und kam dann zum Schluss (speziell), seine Entlassung habe beim FCZ nicht zum gewünschten Resultat geführt. Weder resultatmässig noch spielerisch.

Das ist bemerkenswert. Einerseits, weil ein Trainer seinen ehemaligen Arbeitgeber öffentlich beurteilt. Andererseits ist Fortes Schluss als solcher interessant: Weder resultatmässig noch spielerisch Fortschritte gemacht? Beim ersten Punkt hat er recht, er holte 1,45 Punkte pro Spiel, Magnin 1,21. Interessanter ist aber zweifellos der zweite Punkt.

Das spielerische Element, das muss man wissen, ist beim FCZ ein Kernanliegen. Und im Club sehen sie das deutlich anders als Forte. Der Ball sei mehr am Boden, die Spielauslösung weniger von Zufall geprägt. Doch es ist so eine Sache mit diesen Fortschritten. Sie sind unter Magnin manchmal erkennbar – und dann wieder nicht. Mal klappt das Kombinationsspiel, mal nicht. Es fehlt an Konstanz. Magnin sagt, er brauche Zeit. Der Cupsieg gibt sie ihm.

Da steckt viel Power drin: Ludovic Magnin nach dem Schlusspfiff.

Der FCZ ist ein Club voller Sehnsüchte. Er sehnt sich nach Titeln, nach schönem Fussball, nach Eigengewächsen. Magnin hat diese Sehnsüchte geschickt genutzt. Sein Wahlversprechen war die Jugend, die Zukunft, die Hoffnung auf bessere Zeiten. Er hat dem Präsidium gesagt, er halte es für möglich, mit vier bis fünf erfahrenen Spielern und sechs bis sieben jungen Spielern oben mitzuspielen. Er demonstriert förmlich seine Nähe zu Lucien Favre und dessen Spielstil. Er sagt, er könne ihn der Mannschaft beibringen. Nur: Magnin muss das erst noch beweisen. Zumindest die Ansätze sind da.

Die Frage ist, was geschieht, wenn das länger dauert. Das sture Forcieren der Jungen mag heute noch wie ein Schutzschild wirken – Niederlagen werden Magnin eher verziehen –, doch es fragt sich, ob sechs oder sieben Junge in der Stammformation langfristig tatsächlich Erfolg bringen.

Sicher ist, dass Magnin Bewegung in die Mannschaft gebracht hat. Seine Ankündigung, auf die Jungen zu setzten, löste bei ihnen Euphorie aus – und bei den Älteren zuerst wenig Verständnis. Die Jungen fühlten sich unter Forte zu wenig gefördert, so ist auch zu erklären, dass Izer Aliu, auf dem Papier das grösste Talent im Club, im Herbst seinen Vertrag nicht verlängern und die weitere Entwicklung des Vereins abwarten wollte. Die Entlassung Fortes hängt darum auch mit der Angst vor einem Déjà-vu zusammen. Ein Déjà-vu, weil früher Jungtalente wie Oberlin, Sow oder Janjicic ins Ausland flüchteten, nachdem sie sich beim FCZ zu wenig gefördert gefühlt hatten.

Darin liegt wohl auch der Hauptfortschritt dieser Saison: Der FCZ hat es geschafft, alle wichtigen Positionen mit Leuten zu besetzen, die dieselbe Sprache sprechen. Nun müssen die nächsten Schritte folgen. Entscheidend sind dafür Magnin mit dem Spielstil. Und Sportchef Bickel mit den Transfers.

Der Cupsieg erleichtert hierbei vieles. Der FCZ erhält für die Europa League von der Uefa 3,5 Millionen Franken und internationale Auftritte. Der Wert der Mannschaft wird sich steigern, der Arbeitsort FCZ gewinnt an Attraktivität.

Das Team muss umgebaut werden, es wird zu einigen Abgängen kommen. Thelander und Brunner gehen, zwei neue Abwehrspieler kommen mindestens. Auf dem Flügel will sich der Club verstärken, ebenso soll es im zentralen Mittelfeld einen Zugang geben. Die Gespräche mit Kryeziu von Luzern sind schon weit, kommt er, kann es sein, dass selbst Captain Palsson nächste Saison nicht mehr in Zürich spielt. Auch mit dem bisherigen Topverdiener Schönbächler will der FCZ verlängern, es braucht noch Gespräche. Die Parteien sollen auf gutem Wege sein.

Und dann gibt es noch die Kategorie Wunschtransfer. Almen Abdi ist ein Zürcher, ein Künstler, ein Mann mit Qualität. Seine Zeit in England scheint abgelaufen, bei Sheffield Wednesday kam der 31-Jährige zuletzt kaum zum Einsatz, er will auf nächste Saison in die Schweiz zurückkehren. Der FCZ wird Ansprechpartner sein. Doch es wäre so oder so ein finanzieller Kraftakt. Abdi müsste wohl auf über die Hälfte des aktuellen Lohnes verzichten, der FCZ sich zugleich strecken. Der Cupsieg macht das einfacher.

Es ist eine Saison, die mit viel Glanz und vielen Gewinnern endet. Die Canepa und Bickel haben die Gewissheit, im Februar mit der antizyklischen Entlassung Fortes nicht die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Magnin erhält Rückenwind. Die Talente im Verein wissen, auf sie wird gezählt. Und alle bekommen eine neue Bühne.

Die Europa League. (Tages-Anzeiger)