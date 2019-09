Der FCZ feiert ersten Auswärtssieg der Saison

Ludovic Magnin hatte auf die Blamage von Basel reagiert. Auf sechs Positionen veränderte der Trainer des FC Zürich seine Mannschaft für das Spiel in Genf gegen Servette, und er wurde belohnt. Ein Tor von Antonio Marchesano nach 33 Minuten sicherte einen Sieg von immenser Bedeutung. Der kleingewachsene Mittelfeldspieler lenkte den Ball mit dem Kopf aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

Der Anfang des Spiels im Stade de Genève hatte noch an das Ende vier Tage zuvor in Basel erinnert, wo der FCZ 0:4 untergegangen war. Eine halbe Minute war gespielt, als Nathan einen Kopfball verlor und Kevin Rüegg den Ball danach dem Gegner in die Füsse schlug. Schalk schoss, Brecher wehrte ab, Kone verwertete den Abpraller, Servette jubelte - doch der VAR intervenierte. Er hatte gesehen, dass Koné bei seinem Torschuss im Abseits stand.

Domgjoni Symbol für wiederentdeckten Kampfgeist

In der Folge fing sich der FCZ auf, er kam durch Ceesay in der 5. Minute zu seiner ersten Chance, und in der Folge bestimmte er das Spiel. Servette fiel recht wenig ein, und in der 33. Minute verlor Ondouna einen Zweikampf gegen den hartnäckig nachsetzenden Domgjoni. Damit leitete der junge Mittelfeldarbeiter die Szene ein, die zum Tor durch Marchesano führte und den Match schliesslich entscheiden sollte. Domgjoni stand mit seiner Aktion für den wiederentdeckten Kampfgeist des FCZ.

Vier Minuten später traf es Servette nochmals hart. Stevanovic sah die Gelb-Rote Karte, er hatte mit der Hand Ceesay im Gesicht getroffen - sein Pech war, dass der Zürcher sehr theatralisch auf dieses unabsichtliche Foul reagierte.

Spielerischen Mittel bei Genf limitiert

In Unterzahl hatten die Genfer nach der Pause lange Zeit mehr vom Geschehen. Sie profitierten dabei davon, dass der FCZ sehr tief stand, allerdings gelang es ihnen nie, um den gegnerischen Riegel aufzubrechen. Dafür waren ihre spielerischen Mittel zu limitiert. Brecher im Zürcher Tor war nicht einmal ernsthaft gefordert.

Der FCZ wiederum versäumte es, zumindest aus einem von mehreren guten Kontermöglichkeiten mehr zu machen. Mahi, Marchesano und auch der eingewechselte Kramer vergaben ein zweites Tor, das früher für ein Aufatmen gesorgt hätte.

Telegramm:

Servette - Zürich 0:1 (0:0)

7036 Zuschauer. - SR Dudic.

Tor: 35. Marchesano (Schönbächler) 0:1.

Servette: Frick; Rouiller, Routis, Sasso, Severin (68. Tasar); Cespedes; Stevanovic, Ondoua, Wüthrich (46. Imeri); Schalk, Kone (75. Kyei).

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Mirlind Kryeziu (46. Bangura), Pa Modou; Sohm, Domgjoni; Schönbächler, Marchesano (89. Janjicic), Mahi; Ceesay (79. Kramer).

Bemerkungen: Servette ohne Sauthier, Iapichino, Cognat (alle rekonvaleszent). Zürich ohne Winter, Kololli und Hekuran Kryeziu (alle verletzt). 37. Gelb-Rote Karte gegen Stevanovic wegen Foul. Verwarnungen: 11. Stevanovic (Foul). 25. Domgjoni (Foul). 81. Cespedes (Foul). 90. Nathan (Foul). 91. Brecher (Unsportlichkeit). (ths / dho)