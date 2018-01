Der FCZ geht ohne Voser in die Rückrunde

Uli Forte kannte mit vielen seiner Schützlinge kein Pardon. Obwohl mancher bei diesem Wetter keinen Hund vor die Haustüre gejagt hätte, liess der FCZ-Cheftrainer seine Spieler fast zwei Stunden bei garstigen Bedingungen üben. Am Schluss folgte noch ein Spiel auf verkleinertem Feld. «Wir müssen den Ferienchip sofort ausschalten, es geht schon bald wieder los», sagte Forte.

Zwei Spieler fehlten am Donnerstag bei der Wiederaufnahme des Trainings. Aus einem freudigen Grund Roberto Rodriguez; der Offensivmann wurde Vater von Zwillingen. Weniger positiv sieht es bei Kay Voser aus: Der rechte Aussenverteidiger spielt in den Zürcher Plänen keine Rolle mehr und er wird deshalb in der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz gelangen, ähnlich wie Dzengis Cavusevic, dessen Vertrag schon vor Weihnachten aufgelöst worden war.

«Sein Vertrag wäre im Sommer sicher nicht verlängert worden, nun bleibt ihm mehr Zeit, sich nach anderen Optionen umzuschauen», sagte Forte. Unklar ist, ob Voser, der am Tag des Trainingsstarts seinen 31. Geburtstag feierte, in den nächsten Monaten in der U-21 zum Einsatz kommt, sich sofort einen anderen Verein sucht oder ob der Vertrag aufgelöst wird. Dafür ist klar, dass Toni Domgjoni und Lavdrim Rexhepi für die Vorbereitung aus der U-21 nachrücken und auch beim Trainingslager in der Südtürkei (13. bis 24. Januar) dabei sein werden.

Schönbächler fehlt weiterhin verletzt

Längst nicht alle Spieler mussten beim Hundewetter auf der Allmend Brunau ausrücken. Etliche Profis absolvierten drinnen die Leistungstests, welche noch bis am Montag andauern werden, dazu fehlten Marco Schönbächler und Michael Kempter, die immer noch verletzt sind.

Bei teilweise strömendem Regen und böigen Winden standen diverse Konditionsübungen mit und ohne Ball im Programm. Das sei ein Vorgeschmack auf die nächsten zehn Tage, sagt Forte: «Aufgrund der schwierigen Terrainverhältnisse in der Schweiz werden wir primär an der Physis arbeiten, das taktische Element folgt dann in Belek.»

Bevor am 13. Januar der Abflug nach in die Türkei erfolgt, steht schon ein erstes Testspiel an. Am kommenden Mittwoch trifft der FCZ auswärts auf den Challenge-Ligisten Schaffhausen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)