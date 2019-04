Der GC-Präsident stellt sich die Trainerfrage

Wenn es für GC und den FCZ am Samstagabend eine gute Nachricht gibt, dann kommt sie aus Neuenburg. Denn da, 150 Kilometer entfernt, hat Xamax gegen St. Gallen verloren, und das heisst für GC: ein Punkt weniger Rückstand auf den Barrageplatz; und für den FCZ: ein Punkt mehr Vorsprung auf den Barrageplatz.

Das 274. Derby ist keines für Geniesser, das spielerische Niveau passt vielmehr zur Tabelle der ersten Rückrundenhälfte. Da ist GC abgeschlagen Letzter und der FCZ Zweitletzter. Dass der Match mit einem 1:1 endet, hat seine Logik. Zwingend mehr verdient hat keiner.

Gut, die Trainer mögen das ­anders sehen. Ludovic Magnin mag für den FCZ sagen: «Seit sehr langem hat mir die Mannschaft wieder gefallen. Da ist ­Leben drin gewesen.» Und ­Tomislav Stipic mag für GC ­sagen: «Die Entwicklung bei uns ist da.» Ihre Wortmeldungen stehen für ihre ­bescheidenen Ansprüche.

Der graue FCZ



Magnins Team hat eine gute Phase, das ist die Viertelstunde vor der Pause, als es nach Assan Ceesays Führungtor zum Leben ­erwacht und drei Chancen für ein zweites Tor hat. Der Rest schwankt zwischen bescheiden und sehr bescheiden. Dass Magnin trotzdem davon angetan ist, wirft nur eine Frage auf: Wie schlecht muss seine Mannschaft erst in den Wochen zuvor aufgetreten sein? In den letzten zwölf Runden hat sie zweimal gewonnen, gegen GC im ersten Derby des Jahres und gegen Xamax.

Stipic hält sich bei seiner Wertung daran fest, dass der FCZ immerhin ein Europa-League-Teilnehmer sei, und mit dem hätten sich seine Spieler auf Augenhöhe bewegt. Und nach Yoric ­Ravets Ausgleich hätten sie durch Marco Djuricin die ­Chance zum «Lucky Punch» gehabt, das war in der 75. Minute, als er allein vor Yanick Brecher das 2:1 vergab. Aber vielsagender ist, was Djuricin hinterher über den Gegner sagt: «Ich bin jetzt zwei Jahre in der Schweiz. So schwach habe ich den FCZ nie gesehen.»

Nach diesem Abend tummelt sich der FCZ unverändert im grauen Mittelmass der Liga. Das passt so gar nicht zu seinem ­Anspruch, eine Spitzenkraft sein zu wollen. Vielmehr bestätigt er, dass seine Verantwortlichen die Qualitäten der Spieler gross­zügig einschätzen. Magnin hat immerhin die Gewissheit, dass er die Rückendeckung seiner Chefs geniesst. «Wenn der Verein nicht stabil ist», sagt er, «musst du dich fragen, ob du noch lachen darfst.»

Die letzte Hoffnung für GC



Viel komplizierter ist die Lage bei GC. Denn die ist so traurig, dass sie zu einer existenziellen Frage führt: Was wird bloss aus diesem Club?

Der Abstieg droht. Der direkte Ligaerhalt kann kein realistisches Ziel mehr sein, Platz 8 ist acht Runden vor Schluss vier ­Siege entfernt – und das für eine Mannschaft, die bisher fünfmal gewann, letztmals im November.

Die Barrage bietet darum die einzig verbliebene Hoffnung, sich doch noch in der Super League zu halten. Doch auch ­dafür müssen Siege her und müssen die teuren Nothelfer Caiuby und Ravet einmal zeigen, wofür sie eigentlich geholt worden sind. Ein Schlüsselspiel steht am 27. April an, wenn Xamax - GC auf dem Programm steht.

Im Hintergrund arbeitet Stephan Rietiker daran, den Club neu aufzustellen. Der neue Präsident hat sich Berater zugezogen, die sportaffin sein sollen. Der schlechteste Zug ist das nicht. Denn Leute wie Verwaltungsrat Georges Perego, im Führungsgremium für den Sport zuständig, und wie CEO Manuel Huber haben in der Vergangenheit zur Genüge schlechte Entscheide getroffen.

Rietiker sucht neue Kräfte für den Verwaltungsrat, in dem kein Platz mehr sein wird für Perego. Er sucht einen CEO, weil Hubers Zeit spätestens im Sommer ­endet. Er braucht einen Sportchef, den er hierarchisch auf gleiche Stufe stellen will wie den CEO, weil er der Meinung ist, dass der Sport stärker gewichtet werden muss. Und er hat die Frage zu lösen: Wie weiter mit dem Trainer?

Reicht der Klebstoff?



Stipic gehört zum Erbe, das er am 27. März angetreten hat. Die Wahl des freundlichen Kroaten war ausgesprochen verwegen, weil der nicht nur zuerst den eigenen Verein mit seinen vielen Spielern kennen lernen musste, sondern auch noch die anderen neun Mannschaften der Liga. «Spinnst du?», hat ihm selbst seine eigene Frau gesagt, als er ihr von seiner Absicht berichtete, zu GC zu gehen.

Seine Bilanz nach fünf Spielen ist mager: Mit ihm hat GC nur 3 von 15 Punkten gewonnen. Das heisst: Zwischenziel nicht erreicht. Er rechnet anders: in den letzten drei Spielen innert sechs Tagen nicht verloren, nur noch zwei Tore zugelassen, Stabilität gefunden, mehr Chancen herausgespielt. Er denkt darum anders: «Die Mannschaft folgt ihrem Trainer sehr, sehr gut. Sie hat Klebstoff, wir passen aufeinander auf.» Er hofft, dass das nicht sein letztes Derby gewesen ist.

Wie weiter also mit Stipic? Rietiker schwankt. Er mag ihn, aber traut er ihm den Ligaerhalt mit dieser Bilanz nach fünf Spielen wirklich noch zu? Er wälzt die Option, jetzt einen neuen Trainer zu holen, in den er so viel Vertrauen haben könnte, um mit ihm im Fall eines Abstiegs die schnelle Rückkehr in die Super League zu planen. Doch dabei will er einen Eindruck vermeiden: dass er nur aus Aktionismus handelt. Egal, was Rietiker nun entscheidet: Allein seine Gedankengänge zeigen, wie verworren die Lage bei GC ist. (Tages-Anzeiger)