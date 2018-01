Der HSV findet nicht aus der Not heraus

Dar Hamburger SV startete im August mit zwei Siegen in die Bundesliga-Saison, aber mittlerweile sind die Hanseaten hinter Schlusslicht Köln der erste Abstiegskandidat. Das 0:1 in Augsburg zu Beginn des Rückrundenpensums war die dritte Niederlage in Serie.

Ein Tor des südkoreanischen Mittelfeldspielers Koo Ja-Cheol wenige Sekunden vor der Pause reichte Augsburg für den siebten Saisonsieg. Goalie Marwin Hitz kassierte zum fünften Mal in der laufenden Meisterschaft kein Gegentor.

Der HSV ist nunmehr alleiniger Zweitletzter, weil Werder Bremen daheim gegen Hoffenheim (1:1) einen Punkt holte. Bei Hoffenheim agierte Steven Zuber auf der linken Abwehrseite mit offensiven Aufgaben. Der Schweizer Internationale spielte zum siebten Mal in dieser Saison im Klub über die volle Distanz, Einsätze im Cup und im Europacup eingerechnet.

Nigel De Jong hätte sich als Regisseur bei Mainz einen besseren Einstand vorstellen können als bei der 2:3-Niederlage in Hannover. Die renommierte 33-jährige Niederländer beging gegen das Ende der ersten Halbzeit im Strafraum ein unnötiges und folgenschweres Foul gegen Felix Klaus, der in keiner Abschlussposition war.

Mit dem Foulpenalty glich Hannover zum 2:2 aus, nachdem Mainz mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung gegangen war. Der später ausgewechselte Pirmin Schwegler hatte Hannovers Anschlusstor zum 1:2 mit einer scharfen Cornerflanke vorbereitet. Alle drei Tore Hannovers erzielte Stürmer Niclas Füllkrug. Mainz hat nur eines der letzten zehn Spiele gewonnen und ist mitten im Pulk der Abstiegskandidaten.

Eintracht Frankfurt - Freiburg 1:1 (1:0). - 47'000 Zuschauer. - Tore: 28. Haller 1:0. 51. Koch 1:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Gelson Fernandes (Ersatz).

Augsburg - Hamburger SV 1:0 (1:0). - 30'087 Zuschauer. - Tor: 45. Koo 1:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Hamburger SV bis 84. mit Janjicic.

Hannover - Mainz 3:2 (2:2). - 34'500 Zuschauer. - Tore: 26. Muto 0:1. 31. Hack 0:2. 33. Füllkrug 1:2. 38. Füllkrug (Foulpenalty) 2:2. 76. Füllkrug 3:2. - Bemerkungen: Hannover bis 62. mit Schwegler.

Stuttgart - Hertha Berlin 1:0 (0:0). - 55'000 Zuschauer. - Tor: 78. Stark (Eigentor) 1:0. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger.

Werder Bremen - Hoffenheim 1:1 (0:1). - 37'500 Zuschauer. - Tore: 39. Hübner 0:1. 63. Gebre Selassie 1:1. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber.

Rangliste: 1. Bayern München 18/44. 2. Schalke 04 17/30. 3. Borussia Dortmund 17/28. 4. RB Leipzig 17/28. 5. Borussia Mönchengladbach 17/28. 6. Bayer Leverkusen 18/28. 7. Augsburg 18/27. 8. Hoffenheim 18/27. 9. Eintracht Frankfurt 18/27. 10. Hannover 96 18/26. 11. Hertha Berlin 18/24. 12. VfB Stuttgart 18/20. 13. SC Freiburg 18/20. 14. Wolfsburg 17/19. 15. Mainz 05 18/17. 16. Werder Bremen 18/16. 17. Hamburger SV 18/15. 18. 1. FC Köln 17/6. (sda)