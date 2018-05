Der Hauptdarsteller zwischen den Welten

Nein, das hat Kenan Kodro in seiner Karriere noch nicht erlebt. Drei Trainer in drei Monaten? Der 24-Jährige schüttelt den Kopf. Doch er tut es mit einem ­Lächeln und sagt nach zwei Siegen in ­Serie: «Das Team ist glücklich.» Sowieso: Natürlich hat Kodro die ganzen Irrungen und Wirrungen in der Führungsriege der Grasshoppers registriert. Aber er meint auch: «Wir Spieler sind die Hauptdarsteller des Films. Alle hängen von uns ab. Also müssen wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren.»

Möglich, dass ihm das leichter fällt als anderen GC-Profis. Schliesslich ist er erst im Winter zum Team gestossen. Und zum Ende der Meisterschaft läuft sein Leihvertrag bereits wieder aus. Trotzdem scheint es, als ob auch er nicht völlig frei war im Kopf, als die Machtkämpfe rund um den inzwischen entlassenen Trainer Murat Yakin tobten.

Kodro in den ersten Spielen bei GC, das war ein Stürmer, der zwar oft an der richtigen Stelle stand. Der aber fast ebenso oft die falsche Entscheidung traf. Zwei Tore in acht Einsätzen – keine tolle Quote. Aber wahrscheinlich lag es nicht an den GC-Querelen allein. Irgendwie waren seine Auftritte die logische Fortsetzung einer verpfuschten Saison.

Deutschland war nichts für ihn

Im Sommer hatte er für 1,75 Millionen Euro von La-Liga-Absteiger Osasuna nach Mainz gewechselt, wo ihn Sportchef Rouven Schröder als «kompletten Stürmer» begrüsste. Aber Kodro ist am Rhein nie richtig angekommen. Da war eine Knöchelverletzung, die ihn zwei Monate kostete. Da waren kaum Einsatzminuten, 228 nur in der Bundesliga. Und über die wenigen Momente auf dem Feld sagt er: «Da habe ich sicher fünf, sechs riesengrosse Chancen vergeben.» Im ­November führte die «Allgemeine Zeitung» ein Interview mit ihm. 5000 Buchstaben, die in einer Frage zusammen­gefasst werden können: «Herr Kodro, warum treffen Sie eigentlich nie ins Tor?»

Aufgewachsen ist Kodro zwischen zwei Welten. Seine Eltern flüchteten 1992 aus dem Bosnienkrieg nach Nordspanien, ins baskische San Sebastian. Dort kam der kleine Kenan ein Jahr später auf die Welt, dort ist er aufgewachsen. Er besitzt einen spanischen Pass, spanische Freunde. Und doch sagt er: «Wenn ich in Spanien bin, bin ich immer der Bosnier. Und wenn ich in Bosnien bin, bin ich der Spanier.» Er spricht Spanisch, Bosnisch und versteht Baskisch. Wenn seine Karriere dereinst zu Ende ist, will er wieder nach San Sebastian ­zurückkehren. Trotzdem spielt er für die bosnische Nationalmannschaft.

Er fühlt die klassische Zerrissenheit des Secondo. Und vielleicht war Deutschland in diesem Sommer die eine Welt zu viel für Kodro. Nicht nur auf dem Fussballplatz, wo viel körperlicher ­gespielt wird, wo die Liebe zum Ball kleiner ist als in Spanien. Auch daneben. «Abends ab halb sieben musst du nicht mehr versuchen, jemanden zu treffen», hat er erstaunt festgestellt, «in Spanien erwachen die Leute zu der Zeit aus der Siesta. Und in Deutschland haben schon alle zu Abend gegessen.»

Sein Vater Meho Kodro war einst der zweitbeste Torschütze in Spanien – hinter Ivan Zamorano.

Es war alles etwas viel für Kodro. Was auch mit ein Grund dafür ist, dass er nun bei GC spielt. Um wenigstens einem Teil seiner Familie etwas näher zu sein, hat er im Winter einen Club in der Schweiz gesucht. Vater Meho nämlich war Trainer bei Servette, als Kenan in Zürich unterschrieb: «Unglücklicherweise wurde er einen Monat später gefeuert.» Kenan Kodro sagt es mit einem Schulterzucken. Jetzt ist der Sohn in der Schweiz – aber der Papa zurück in Spanien.

Immerhin hat der jetzt Zeit, für jedes GC-Spiel einzufliegen. Er tut das, weil die Bindung zwischen den beiden sehr eng ist. Und das ist sie wohl auch, weil Kenan denselben Beruf ausübt wie sein Vater. Meho Kodro war ein guter Stürmer, 1994/95 sogar der zweitbeste Torschütze in Spanien – hinter Real-Star Iván Zamorano. Trotzdem, sagt Kenan Kodro, spiele sich sein Vater ihm gegenüber nicht als allwissende Stürmer-­Instanz auf. Ja, die beiden besprechen die Partien: «Aber er gibt mir den Raum, selbst herauszufinden, was gut ist und was schlecht.»

Das Glück provozieren

Derzeit ist einiges wieder gut, was eben noch schlecht war. Kodros vier Treffer in den letzten beiden Spielen haben GC zwei Siege gebracht, die wohl die ­Abstiegsgefahr gebannt haben. Woran es liegt, dass nun sogar Bälle wie sein Verzweiflungsschuss zum 4:3 gegen Lugano den Weg ins Tor finden, kann auch er nicht erklären. Nur so viel: «Das Glück kannst du nur für dich gewinnen, wenn du es provozierst, wenn du dich richtig bewegst.»

Klar ist: So, wie sich Kodro derzeit ­bewegt, würden ihn die Grasshoppers gerne halten. Aber das ist nicht so ­einfach, es gibt keine Option auf eine ­definitive Übernahme. Und weil die Mainzer noch nicht wissen, ob sie in der kommenden Saison erst- oder zweitklassig sind, haben sie derzeit andere Probleme in der Kaderplanung als Verhandlungen mit GC.

Und Kenan Kodro selbst? Dem gefällt es bei den Zürchern. Doch er weiss auch: Fussballer mögen zwar Hauptdarsteller sein. Aber manchmal bestimmen nicht sie, sondern die Regisseure, in welchem Film sie auftreten. Also sagt er: «Was der Sommer bringt, liegt nicht in meinen Händen.»

(Tages-Anzeiger)