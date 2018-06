Der «Messi mit Handschuhen» genügt Löw nicht

Marc-André ter Stegen ist von Beruf Goalie. Nicht wenige Fussballexperten sahen in ihm in Phasen der vergangenen Saison den Weltbesten seines Fachs. Der Deutsche brillierte bei Barcelona Woche für Woche mit verblüffenden Reflexen und bewies seine Fähigkeiten als moderner, mitspielender Keeper. Die «Marca», die Hauszeitung von Erzrivale Real Madrid, würdigte ihn als «Messi mit Handschuhen».

Es gibt da allerdings einen entscheidenden Unterschied zu seinem argentinischen Clubkollegen: Ter Stegen wird an der WM in Russland vermutlich keine Minute spielen. In der Hierarchie der Nationalmannschaft steht einer über ihm, der unantastbar ist, selbst wenn er seit dem Mittelfussbruch im vergangenen September keinen Ernstkampf bestritten hat: Manuel Neuer. In Deutschland heben sie ihren Manu gerne in eigene Sphären, hoch über den Rest der Goaliegilde. Auch das Trainerteam um Joachim Löw machte keinen Hehl daraus, dass es für den Posten als Nummer 1 nur eine Option gibt, wenn Neuer einsatzbereit ist.

Randfigur statt Nummer 1

Um diese Frage dreht sich seit Tagen nahezu alles in Südtirol, wo die Deutschen die Mission Titelverteidigung vorbereiten. Jedes Training, jede Übung, jeder Schritt, jeder Hechtsprung, jede Geste wird beobachtet, kommentiert, interpretiert. Macht ihm der linke Fuss noch zu schaffen? Hat sein Spiel durch die lange Absenz gelitten? Ist er verunsichert? Oder ist ihm die Pause etwa gar nicht anzumerken? Von ter Stegen redet derzeit nur noch, wer sich mit der Neuer-Frage beschäftigt. Oder wer sein Mitleid zum Ausdruck bringen will, dass der Temporär-Stammkeeper unmittelbar vor der WM zur Randfigur wird.

Dabei hatte der 26-Jährige auf viele Spielminuten in Russland hoffen dürfen. Mit jeder zusätzlichen Woche, die die Genesung seines Konkurrenten in Anspruch nahm, erhöhten sich seine Chancen. Die Zeit arbeitete für ihn, zumal es keinen Grund gab, im Fall Neuer Risiken einzugehen. Ter Stegen hatte ihn bestens vertreten, in zwölf Partien seit Neuers letztem Länderspiel im Oktober 2016 kam er zu neun Siegen und drei Unentschieden bei nur sechs Gegentoren, er führte die DFB-Elf zum Triumph am Confed-Cup und an die Endrunde. Noch im März sagte Bundestrainer Löw: «Er spielt hervorragend mit, ist sehr ruhig, gelassen und fokussiert. Er hat noch mal einen Reifeprozess durchgemacht.»

Neuers besonderer Status

Heute klingen die Worte der Verantwortlichen nicht weniger warm. Goalietrainer Andreas Köpke, einst selbst Weltklasse, sagt: «Wir haben Marc gesagt, dass wir überhaupt keine Bedenken hätten, mit ihm in diese WM zu gehen – auch als Nummer 1.» Der Konjunktiv dürfte ter Stegen mehr schmerzen, als ihn das Lob freut. Köpke glaubt dennoch nicht, dass die aktuelle Konstellation zum Problem werden könnte. «Marc weiss auch, dass es eine besondere Situation ist mit Manuel. Er ist unser Captain, wir sind 2014 Weltmeister mit ihm geworden.» Deshalb habe man alles unternommen, damit Neuer spielen könne.

Noch besteht allerdings die Möglichkeit, dass ter Stegen die WM-Partien als direkt Beteiligter auf dem Rasen miterlebt. Neuer kam diese Woche zweimal zum Einsatz, einmal gegen die U-20-Auswahl, einmal mit ihr gegen die A-Nationalmannschaft – und hinterliess einen stabilen Eindruck. Der echte Härtetest steht jedoch am Samstagabend (18 Uhr) gegen Österreich an, ehe am nächsten Freitag die WM-Generalprobe gegen Saudiarabien folgt.

Ter Stegen bleibt in den kommenden Tagen nur eine Möglichkeit: Er muss abwarten und schauen, welchen Lauf die Geschichte nimmt. Und sich darauf einstellen, dass ihn am Ende wohl selbst der schmeichelhafte Vergleich mit Lionel Messi nicht vom Platz auf der Bank verschont. (kai)