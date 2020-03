Der Streit um die Löhne ist entbrannt

Natürlich ist es Christian Constantin, der den ersten Schritt unternimmt. Und wie das der Präsident des FC Sion tut. Während der Schweizer Profisport noch darauf wartet, dass der Bundesrat Kurzarbeit auch für Personen mit befristeten Arbeitsverträgen zulässt, spricht Constantin bereits für mehrere seiner Grossverdiener fristlose Kündigungen aus.

Für ihn steht fest: Die Arbeitnehmer des FC Sion müssen ihren Teil dazu beitragen, den durch das Coronavirus verursachten wirtschaftlichen Schaden zu verringern. Also verschickt Constantin am Dienstag per Whatsapp und Mail ein Schreiben an Spieler, Trainer und andere Clubangestellte.

Die Mehrheit signalisiert Bereitschaft

Constantin stellt Kurzarbeit in Aussicht und will wissen, wer sich damit einverstanden erklärt, vorübergehend nur noch 80 Prozent seines Lohns zu erhalten, höchstens aber 12’350 Franken im Monat. Das ist der maximale Monatslohn, den die Arbeitslosenkasse bei Kurzarbeit auszahlt.

Von den gegen 70 Angeschriebenen signalisiert die Mehrheit Bereitschaft. Einige Spieler aber, denen vertraglich ein Zigfaches des Maximalsalärs bei Kurzarbeit zusteht, antworten nicht. Oder melden: nicht einverstanden.

«Es sind ehemalige Spieler des FC Sion»

Das erbost Constantin derart, dass er zu rigorosen Massnahmen greift: Er stellt fristlose Kündigungen aus. Bei den Entlassenen soll es sich um Spieler wie Pajtim Kasami, Alex Song, Seydou Doumbia, Ermir Lenjani oder Xavier Kouassi handeln – Namen nennt der Verein keine. Aus der Zentrale in Martigny heisst es nur: «Es sind ehemalige Spieler des FC Sion.»

Es ist ein trockener, emotionslos formulierter Satz. Aber gewiss keiner, der am Schluss der Geschichte steht. Weil das Vorgehen von Constantin zweifellos juristische Nachspiele haben wird.

Für Christoph Graf jedenfalls steht fest: «Was bei Sion geschieht, ist schlicht Erpressung.» Graf ist Präsident der Schweizer Spielerberater-Vereinigung SFAA und sagt: «Das sind missbräuchliche Kündigungen, mit denen Christian Constantin vor Gericht nie durchkommen wird.»

Was sagt das OR?

Tatsächlich ist das Schweizer Obligationenrecht ziemlich eindeutig. Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen kann nur bei «wichtigen Gründen» gekündigt werden. Die Weigerung, massive Lohnkürzungen zu akzeptieren, gehört üblicherweise nicht dazu.

Constantin hat damit zwar wieder einmal die Extremposition im Schweizer Fussball eingenommen. Aber der Kampf, der im Wallis so faszinierend schnell eskaliert ist, steht nun allen Schweizer Proficlubs bevor. Am Freitag dürfte das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco nämlich eine Gesetzesänderung bekannt geben, dank der auch Fussballprofis zur Kurzarbeit angemeldet werden dürfen.

Verlangt staatliche Hilfe: YB-Sportchef Christoph Spycher. Bild: Keystone

Es ist der Moment, auf den die Vereine seit dem Ausbruch der ­Corona-Krise gewartet haben. Christoph Spycher, Sportchef bei YB, ist sich sicher: «Wenn es keine Hilfe durch den Staat gibt, kommt es zu einem Massensterben unter den Schweizer Profivereinen.»

Die Clubs der Super League geben im Schnitt 67 Prozent ihrer Einnahmen für Lohnzahlungen aus. Ausser Basel und YB kann es sich kaum einer von ihnen leisten, ­ seine Mitarbeiter bis in den ­Sommer zu bezahlen, wenn die Einnahmen wie jetzt bei null ­ liegen. Und selbst die beiden ­ Ligagrössen haben bereits für ihre Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle Kurzarbeit beantragt.

Aus dem Berner Oberland meldet Markus Lüthi: «Ohne Kurzarbeit wird es maximal zwei ­ Monate gehen, und dann ist der FC Thun am Ende.» Aber der ­Thuner Präsident weiss auch, dass bei Kurzarbeit nur 80 Prozent des bisherigen Lohnes von der Arbeitslosenkasse übernommen werden. Und dass die Lohnobergrenze von 148’200 Franken im Jahr tiefer liegt als die Einkommen der Besserverdiener der Liga.

Die Spielergewerkschaft rät von Kurzarbeit ab

Vor allem aber können die Clubs weder Mitarbeiter noch Spieler dazu zwingen, die Bedingungen der Kurzarbeit zu akzeptieren – also einen zeitweiligen Lohnverzicht. Lüthi berichtet, die Schweizer Spielergewerkschaft SAFP habe die Profis in der Schweiz dazu ermuntert, sich gegen die Kurzarbeit zu wehren. Lüthi hat dafür «gar kein Verständnis». SAFP-Präsident Lucien Valloni nahm dieser Zeitung gegenüber keine Stellung.

FCT-Präsident Markus Lüthi. Bild: Keystone

Der Kampf um die Löhne dürfte von Club zu Club unterschiedlich hart geführt werden. Es gibt Vereine wie YB, die es sich vorerst leisten können, die von der Arbeitslosenkasse nicht abgedeckten Lohnanteile weiterhin auszuzahlen. Aber Sportchef Spycher warnt auch: «Sollten die Einnahmen über längere Zeit ausbleiben, müssten wir die Massnahme der Lohnkürzung in Betracht ziehen.»

Bisher keine Solidarität

Der FC Zürich dagegen hat seine Profis bereits um Lohnverzicht gebeten. Und sogar beim FC Basel ist in der Führung zumindest der Wunsch zu spüren, dass die Spieler ein Zeichen der Solidarität setzen. Was bislang ausgeblieben ist.

Solidarität findet zwar auch Spielerberater Graf eine gute ­Sache: «Aber ich erachte es als heikel, alles auf die Spieler abzuwälzen, die die Situation ja nicht verschuldet haben.» Er verweist darauf, dass viele Profis in der Super League für relativ kleines Geld auflaufen. Für ihn steht ­darum fest: «Man muss jeden Spieler individuell anschauen.»

Das Coronavirus ist damit auch eine Probe dafür, ob der Schweizer Fussball im Angesicht des finanziellen Abgrunds so etwas wie einen Sinn für Gemeinschaft entwickelt. Den wünscht sich Thuns Präsident Lüthi: «Es braucht die Kurzarbeit, die die tieferen Löhne abdeckt, es braucht den Club, der einen Beitrag leistet, sofern er kann. Und es braucht die gut verdienenden Spieler, die eine Kompromissbereitschaft zeigen.»

