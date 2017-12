Der tiefe Fall des einstigen Publikumslieblings

Er stand 2006 mit Arsenal im Final der Champions League – war bei den Gunners der Liebling der Fans. Zweimal durfte er das Endspiel um den African Cup of Nations bestreiten, 79mal spielte er für die Elfenbeinküste. 2006 und 2010 war er bei der Fussball-WM dabei. 2012 und 2013 gewann er mit Galatasaray Istanbul die türkische Meisterschaft. In seiner Karriere verdiente er mehrere Millionen Euro, alleine in vier Jahren Galatasaray waren es acht Millionen – nun ist er pleite. Die Geschichte von Emmanuel Eboué, die er selber in der britischen Zeitung «The Mirror» erzählt, sie bewegt.

Alles begann mit der Scheidung von seiner früheren Frau Aurelie, die in einem schmutzigen Rosenkrieg endete. Weil der ehemalige Aussenverteidiger seine Ex-Frau während ihrer Ehe alle finanzielle Angelegenheiten regeln liess, habe er bei der Güterverteilung keine Chance mehr gehabt: «Alles, was sie mir früher vorlegte, unterschrieb ich. Ich war naiv.» Um den Gerichtsprozess weiter zu ziehen, fehlen ihm jetzt die finanziellen Mittel. Seine Kinder durfte er seit Juni nicht mehr sehen.

Kein Geld für den Waschsalon

Vor drei Wochen hätte die Eigentumsübertragung seines Hauses im Norden Londons stattfinden müssen. Aber Eboué weigert sich, die Schlüssel zu übergeben. Aus Angst vor der Polizei versteckt er sich bei einer Freundin: «Sie ist wie eine Schwester für mich. Sie hat drei Kinder, um ihnen keine Umstände zu bereiten, schlafe ich auf einer Matratze auf dem Fussboden.» Seine Kleider wäscht er von Hand. Er hat kein Geld für den Waschsalon.

Eigener Angabe zufolge erzählte er dem «Mirror» seine Geschichte, weil er junge Fussballer davor bewahren will, die gleichen Fehler zu machen: «Ich frage mich jetzt: Wieso habe ich mir nicht früher über finanzielle Angelegenheiten Gedanken gemacht? Wie konnte ich nur so naiv sein?» Im Dezember 2016 wurde zudem publik, dass Eboué unter Depressionen leidet. In den letzten Jahren dachte er immer wieder an Suizid.

Terim eilt zur Hilfe

Der Artikel in der britischen Zeitung hatte aber auch eine andere Wirkung. Die Anteilnahme von Fussballfans aus der ganzen Welt war riesig. So wurde auch Fatih Terim, Eboués früherer Trainer bei Galatasaray, auf seinen ehemaligen Schützling aufmerksam. Terim kündigte im TV-Sender «CNN Türk» an, dass der türkische Verein dem Ivorer beistehen wird: «Wir werden tun, was wir können, um meinem Freund zu helfen.» Gemäss «CNN Türk» erhält Eboué einen Job als Assistenztrainer für die U-14. Im Vertrag inbegriffen seien eine Wohnung und ein «gutes Gehalt».

In der Vergangenheit sorgte der 34-Jährige vor allem für Schlagzeilen, weil er 2016 nach achtmonatiger Arbeitslosigkeit zwar für Southampton unterschrieb, dann aber von der Fifa für ein Jahr gesperrt wurde. Der Grund waren ausstehende Zahlungen für seinen Berater, im Wert von über einer Million Euro. Und als er 2017 bei Ogci Limassol unterschreiben wollte, platzte der Deal wegen Auffälligkeiten in seinen Blutwerten. Dies kommunizierte der Verein. Türkische Medien berichteten danach, es handle sich um HIV, was sein Berater gegenüber «Goal.com» aber dementierte: «Diese Nachrichten sind falsch. Und selbst wenn es wahr wäre, sollten solche Informationen nicht veröffentlicht werden.»

Dank seinem früheren Arbeitgeber scheint es nun in Eboués Leben wieder etwas aufwärts zu gehen. (fas)