Die Baustellen in der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft

Tami: Wie weiter mit Petkovic?

Die kommende EM wird quer über den Kontinent in 12 Stadien ausgetragen. Der Qualifikationsmodus ist wie das Prozedere der Auslosung am 30. November in Bukarest derart kompliziert, dass nicht im Nachteil ist, wer ein Studium in Astrophysik absolviert hat oder zumindest fantasiereich denken mag. Weil im Frühling auch noch EM-Playoffs stattfinden werden, ist im schlimmsten Fall sogar eine neue Auslosung im April nötig.

Was sich aber bereits sagen lässt: Nächsten Sommer wird kaum eine grosse Fussballnation fehlen. Das ist auch schwierig, wenn halb Europa teilnehmen kann. Vom Sommer 2020 und der achten Teilnahme an einer Endrunde seit 2004 mögen die Schweizer am Samstag nicht reden. Pierluigi Tami beobachtet das Training der Reservisten auf dem Gründenmoos und sagt, das Wichtigste am Match gegen Georgien sei das Resultat gewesen. Damit drückt er elegant aus, dass er mit der Leistung kaum zufrieden gewesen ist.

Er hat viele Ideen, will sich aber nicht konkret dazu äussern: Pierluigi Tami. (Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone)

Seit vier Monaten ist der Tessiner Direktor des Nationalteams, er schiebt hinter den Kulissen viele Projekte an, möchte das verkrustete Verhältnis zwischen Mannschaft und Öffentlichkeit aufbrechen, die Aussendarstellung verbessern, die Kommunikationsstrategie ändern. Von «einigen Baustellen» spricht Tami am Samstag, aber zu einem Interview ist er noch nicht bereit, Ende Jahr oder vermutlich Anfang 2020 wird er an einer Pressekonferenz Stellung nehmen zu seinen Visionen. Der entscheidende Punkt ist: Wie weiter mit Vladimir Petkovic?

Sein Vertrag läuft nach der EM aus, Tami hat den Trainer immerhin schon dazu bewegt, mehr zu reisen und Nationalspieler im Ausland zu besuchen. Aber auch er dürfte registriert haben, wie kompliziert Petkovic zuweilen ist, wie sehr der Coach das Gefühl hat, von den Medien schlecht behandelt zu werden, wie holprig seine Auftritte sein können. «Wir sind daran, gewisse Dinge zu verändern», sagt Tami, «aber der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, konkret dazu Stellung zu nehmen.»

Petkovic: Die Breite ist halt doch nicht so gross

Eine Aufstellung könnte heissen: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Lichtsteiner, Zakaria, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri, Mehmedi; Seferovic – mit Embolo und Freuler als ernsthaften Alternativen. Gegen Georgien ist davon nur wenig zu sehen. Schär: verletzt, Shaqiri: verletzt, Mehmedi: verletzt; Seferovic: verletzt; Embolo: verletzt; Freuler: verletzt. Damit fehlen 314 Länderspiele und 64 Tore.

Nach St. Gallen sind aus gesundheitlichen Gründen noch ein paar Spieler mehr nicht angereist: Timm Klose, Mario Gavranovic, Steven Zuber und Josip Drmic, zusammen mit 99 Länderspielen und 23 Toren. Sie sind die erste Wahl in der zweiten Reihe. Diese zehn Spieler brauchen nur noch einen Torhüter, um ein ganz ordentliches Team zu bilden. Dafür würde sich Roman Bürki anbieten, der vorderhand keine Lust mehr hat, in der Nationalmannschaft die Nummer 2 hinter Yann Sommer zu sein.

Xhaka ist im Mittelfeld gesetzt, im Sturm aber mangelt es Petkovic an durchschlagskräftigen Spielern. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone)

Gegen Georgien muss Petkovic improvisieren. In der Offensive setzt er auf Albian Ajeti, Ruben Vargas und Edimilson Fernandes, dazu auf der linken Seite auf Renato Steffen. Zusammen haben sie bisher 32-mal für die Schweiz gespielt. Keiner überzeugt, gerade Ajeti und Steffen liefern nur die Bestätigung, weshalb sie in ihren Clubs, West Ham und Wolfsburg, nicht viel mehr als Bankdrücker sind. Ajeti darf 70 Minuten auf dem Platz bleiben, es sind 70 Minuten zu viel. Steffen kann bis am Ende ausharren, weil der Schiedsrichter sein brutales Foul mit einer Verwarnung belohnt.

Die Erkenntnis des Abstechers der Schweizer Mannschaft in die Ostschweiz ist klar: Die Auswahl ist nicht so gross, wie Vladimir Petkovic gerne vorgibt. «Irgendwann wird der Teig dünn», schrieb eine Zeitung im Frühjahr nach dem 3:3 gegen Dänemark. Das Bild ist auch für den Match gegen Georgien treffend. Als Petkovic gegen Spielende drei Wechsel vornimmt, kommen die Neuen, Itten, Fassnacht und Sow, auf sieben Länderspiele. Wenigstens wird Itten zu seinem Glücksgriff. Das 6:0 gegen Island und das 5:2 gegen Belgien aus der Nations League sind in der St. Galler Kälte nur ferne Erinnerungen.

Lichtsteiner: Die grossen Linien zeichnen

Die Bühne nach dem Spiel gegen Georgien gehört Cedric Itten. Und es ist auffällig, wie sich wenige Minuten nach dem euphorisierten Debütanten Stephan Lichtsteiner äussert. Abgeklärt, ruhig und sachlich ist der Captain nach seinem 108. Länderspiel, es sei vor allem darum gegangen, drei Punkte zu gewinnen. «Und das haben wir ­getan.» Die Leistung sei nicht ­besonders gut gewesen, sagt er, «weil wir nach einem ordentlichen Start zu wenig aggressiv waren und uns nicht immer richtig verhalten haben».

Er redet von einem Arbeitssieg und weiss, dass sie es viel besser machen könnten. Zudem sei es gerade für eine Nationalmannschaft nicht einfach, wenn derart viele Spieler verletzt seien. Im Januar wird er 36 Jahre alt, er lässt sich trotz turbulenter Zeiten für das Nationalteam nicht aus der Ruhe bringen. Lichtsteiner zeichnet nach dem 1:0 gegen Georgien die grossen Linien und sagt, es gehe einzig darum, sich für die EM 2020 zu qualifizieren. «Dazu fehlt noch ein Schritt in Gibraltar am Montag, und wir werden diese Aufgabe mit aller Seriosität ­angehen.»

Stephan Lichtsteiner lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. (Bild: Toto Marti/Freshfocus)

Die EM wäre sein sechstes grosses Turnier – und vermutlich das letzte. Wobei: Der Rechtsverteidiger hat sich nach der WM 2018 noch einmal zurückgekämpft und den jüngeren Konkurrenten Kevin Mbabu vorerst wieder verdrängt. Und er hat schon mehrfach betont, dass es für ihn immer eine Ehre sei, fürs Nationalteam aufgeboten zu werden. Noch zehn Länderspiele fehlen ihm, dann hätte er den Schweizer Rekordhalter Heinz Hermann eingeholt.

Gibraltar: Eine Kopfsache gegen den Kreis 10

Links unten auf der Landkarte Europas, da liegt Gibraltar, 7 Quadratkilometer winzig, 34 000 Einwohner, berühmt für seinen ­Affenfelsen, britisches Überseegebiet. Gibraltar ist von Ausmass und Bevölkerung her ungefähr das, was Höngg und Wipkingen als Zürcher Stadtkreis 10 zu bieten haben.

Hier spielen die Schweizer morgen gegen die Nummer 196 der Welt. «Es ist ein mentales Spiel, eine Kopfsache», sagt Vladimir Petkovic auf die Frage, was sie da erwarten würde, er brauche Spieler, die mental und physisch dafür bereit seien. Das tönt schon fast so, als sei die Aufgabe schwierig, dabei ist Gibraltar in seinen drei Qualifikationen nur ein Punktelieferant. Die Bilanz heisst: 27 Spiele, 27 Niederlagen, 7:128 Tore. Die letzte Niederlage ist das 0:6 am Freitag in Dänemark nach Toren, die teilweise an Slapstick erinnern.



