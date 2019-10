Die Niederlande erfüllen die Pflicht glanzlos

Die niederländische Nationalmannschaft ist dank eines Doppelpacks von Liverpool-Star Georginio Wijnaldum der WM-Endrunde einen grossen Schritt näher gekommen. In Minsk setzten sich die Holländer mit 2:1 gegen Weissrussland durch und bleiben mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel an der Tabellenspitze in der Gruppe C.

Deutschland (12 Punkte) trifft am Abend (Beginn 20.45 Uhr) in Tallinn auf Estland. Dank des gewonnenen Direktvergleichs mit den Deutschen können die Niederländer den Gruppensieg aus eigener Kraft schaffen.

Ohne den verletzten Stürmerstar Memphis Depay von Olympique Lyon brauchten die Niederländer einige Zeit, um das Abwehr-Bollwerk der Weissrussen zu knacken. Die Führung nach 32 Minuten erzielte der Champions-League-Gewinner Wijnaldum per Kopf und legte neun Minuten später den zweiten Treffer nach. Nach Pass von Steven Bergwijn versenkte Wijnaldum den Ball aus 20 Metern im rechten oberen Winkel des weissrussischen Tores.

Die Gastgeber gaben aber nicht auf und erzielten durch einen Kopfball von Stanislav Dragun nach 53 Minuten den Anschlusstreffer. Es war das erste Heimspieltor der Weissrussen seit vier Begegnungen.

England will zweite Chance nutzen

Im zweiten Anlauf will England das Ticket für die EM 2020 lösen. Siegen die Three Lions am Montag (20.45 Uhr) in Bulgarien und Verfolger Kosovo gewinnt in Gruppe A zeitgleich nicht gegen Montenegro, hätte der WM-Halbfinalist die Qualifikation für die Endrunde sicher.

In Gruppe B reicht Tabellenführer Ukraine im Topspiel gegen Europameister Portugal ein Unentschieden für die vorzeitige Qualifikation. Der Titelverteidiger um Superstar Cristiano Ronaldo muss für das vorzeitige EM-Ticket gewinnen und gleichzeitig darf der Tabellendritte Serbien nicht in Litauen erfolgreich sein.

In der Gruppe H will Weltmeister Frankreich in Paris mit einem Sieg gegen den punktgleichen Tabellenführer Türkei (18) das Weiterkommen perfekt machen. Abhängig von den anderen beiden Gruppenspielen wäre die Équipe Tricolore sogar bei einer Niederlage qualifiziert. Die Türken wären bei der kommenden EM dabei, wenn sie gewinnen und gleichzeitig die Isländer gegen Andorra keine drei Punkte holen. Bei einer Niederlage Islands würde der Türkei auch ein Remis reichen. (rom/dpa)