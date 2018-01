Die Profiteure des Fussball-Wahnsinns

Die astronomischen Summen, die Fussballspieler wert sein sollen, sind schon lange in der Kritik und steigen dennoch von Jahr zu Jahr. Der vergangene Sommer sprengte alle Dimensionen: Der brasilianische Superstar Neymar ging für 222 Millionen Euro zu Paris St-Germain, und der FC Barcelona sicherte sich für 105 Millionen Euro die Dienste des Franzosen Ousmane Dembélé. Nie zuvor hatten Spieler für mehr Geld gewechselt.

Insgesamt gaben die europäischen Fussballclubs während des Sommer-Transferfensters 5,6 Milliarden Euro aus – doppelt so viel wie noch fünf Jahre zuvor. Zudem tätigten sie insgesamt 96 sogenannte «high value transfers», bei denen ein Spieler für 15 Millionen Euro oder mehr den Club wechselte. Im Jahr 2012 gab es noch 23 dieser Transfers.

Ob sich der finanzielle Drahtseilakt für die Clubs auszahlt, ist jeweils Ermessenssache und kann höchstens anhand des sportlichen Erfolgs, einer Zunahme der Zuschauer oder der Anzahl verkaufter Fanartikel gemessen werden. Eine bestimmte Gruppe aber profitiert ganz sicher vom Transferwahnsinn: die Spielerberater. Der europäische Fussballverband Uefa hat ihnen in seinem neusten Bericht ein eigenes Kapitel gewidmet.

Demnach haben Spielerberater und Agenturen im Zeitraum von 2013 bis 2017 gut 1,27 Milliarden Euro im Transfergeschäft verdient. Über 2000 Wechsel gingen in dieser Periode über die Bühne, an denen sie beteiligt waren. Im Schnitt betrug die Kommissionsrate 13,3 Prozent. Wie hoch die Entschädigung für den Vermittler ausfällt, ist jedoch abhängig von der Grösse des jeweiligen Transfers.

Generell gilt: Je kleiner die Ablösesumme, desto höher die Kommissionsrate. Bei der tiefsten Kategorie unter 100’000 Euro verdienen Berater prozentual mit Abstand am meisten. 42 Prozent des Geldes wandern bei diesen Deals in ihre Tasche. Ist der betroffene Spieler zwischen 100’000 und 500’000 Euro wert, ist es nicht einmal mehr die Hälfte. Bei Transfers über 5 Millionen sind es nur noch gut 9 Prozent.

Weil in kleineren Ligen wie der Raiffeisen Super League grösstenteils tiefe Beträge den Besitzer wechseln, kassieren die Spielerberater hier verhältnismässig viel ab. Durchschnittlich 19 Prozent des Gesamtbetrages bekamen sie in der Schweiz im untersuchten Zeitraum. Nur in Dänemark und Polen war die Kommissionsrate noch höher. Clubs, die finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind, schmerzen diese hohen Abgaben an die Agenturen. Zumal die Kosten jährlich steigen.

In den Topligen in Frankreich und Spanien, wo Spieler für viel mehr Geld den Club wechseln, waren die Kommissionsraten mit 8 bis 9 Prozent am tiefsten. In absoluten Zahlen ausgedrückt, verdienen die Spielerberater hier aber trotzdem weit mehr. Sie haben also ein Interesse daran, die Preise auf dem Transfermarkt weiter nach oben zu treiben.

Das Image der Branche ist dementsprechend schlecht. «Ich würde die Mehrheit nicht empfehlen», sagte zum Beispiel YB-Sportchef Fredy Bickel einst der Berner Zeitung. Andres Gerber, sein Pendant beim FC Thun, stimmte dem zu: «Ein grosser Teil arbeitet sehr unseriös und ist nur darauf aus, Geld zu machen.»

Wie hoch die Clubs die Berater entschädigen, ist laut FCB-Sportchef Georg Heitz in jedem Fall Verhandlungs­sache. In der Schweiz gibt es nur wenige Berater, die von ihrer Tätigkeit leben können. Die Szene geschäftet relativ verschwiegen, der Markt ist wie in anderen Ländern sehr umkämpft. Trotzdem kommt die Uefa zum Schluss, dass die Beratungsbranche in Europa relativ offen sei. Denn auf dem Markt mischen viele Player mit. Es gibt einflussreiche Spielerberater, aber kein Monopol: Die grösste Agentur «Gestifute» des Portugiesen Jorge Mendes war im vergangenen Sommer nur für 6 der 96 grossen Transfers verantwortlich.

