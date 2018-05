Die Schlüsselszenen und Tore im Video

Es begann mit einem Schock für Liverpool in der 27. Minute. Salah hielt sich nach einem Duell mit Ramos die rechte Schulter. Der Real-Spieler ging mit dem Superstar zu Boden und landete auf dessen Schulter. Kurze Zeit später musste sich Salah unter Tränen auswechseln lassen.

Dann konnten sich die Königlichen kurz freuen – ganz kurz. Denn in der 43. Minute lancierte Isco Cristiano Ronaldo in der Mitte. Kopf. Abpraller. Benezma setzte nach und traf... Doch das Schiedsrichter-Gespann entschied auf Offside. Und tatsächlich! Nach der Flanke von Isco stand Cristiano Ronaldo hauchdünn hinter dem letzten Spieler.

Fünf Minuten in die zweite Halbzeit dann der Riesenbock von Liverpool-Torhüter Karius. Der deutsche Keeper wollte den Ball in der Nähe des Elfmeterpunkts abwerfen, schmiss das Spielgerät aber links neben ihm Benzema an den Fuss – und der Ball prallte ins leere Tor. Unfassbar!

Nur fünf Minuten später glich Mané für Liverpool aus. Lovren verlängerte nach einem Eckball mustergültig, sodass Mané aus kürzester Distanz nur noch einschieben konnte.

Dann in der 62. Minute ein Traumtor von Bale für Real Madrid! Der Waliser wurde gerade einmal 2 Minuten nach seiner Einwechslung von links durch Marcelo bedient, setzte auf Höhe des kurzen Pfostens aus elf Metern zum Fallrückzieher an – und netzte die Kugel oben links ein. Der absolute Wahnsinn!

Dann die 83. Minute. Erneut der blanke Horror für Karius! Wieder ein Riesenbock von ihm brachte Real 3:1 in Führung. Bale zog aus 28 Metern einfach mal ab und Karius wehrte den Flatterball ab – ins eigene Tor!

(mch)