Die Schweiz trifft auf Italien und die Türkei

Andrej Arschawin bescherte der Schweiz das grosse, und ja, das harte Los. Die Schweiz bekommt es an der EM 2020 mit Italien zu tun. Am Auslosungsabend im rumänischen Bukarest zog der frühere russische Nationalspieler die Schweiz in die Gruppe von Gruppenkopf Italien. Gegen den südlichen Nachbarn tritt die Schweiz in der italienischen Hauptstadt Rom an. Aus Topf 3 erhielt die Schweiz die Türkei zugelost. Gegen die Südosteuropäer gab es historische Spiele: 2005 in der WM-Barrage zum Turnier 2006 (2:0 und 4:2), dann 2008 an der Heim-EM im Dauerregen von Basel (1:2). Aus Topf 4 gab es für die Schweizer den ebenso unangenehmen Gegner Wales.

Die absolute Hammergruppe des Turniers ist jene mit Deutschland, Portugal und Frankreich, die nach den Playoffs der Nations League noch mit einem (zu bedauernden) letzten Gegner erweitert wird.