Die Schweiz qualifiziert sich mit deutlichem Sieg

Die Schweiz steht als EM-Teilnehmer fest. Sie brachte «die nicht einfache Qualifikation und das Geknorze» wie es der Schweizer Goalie Yann Sommer nach dem Sieg gegen Georgien sagte, zu einem glücklichen Ende. Was lange währt, ist nun endlich gut: Die Nationalmannschaft hat sich für die EM-Endrunde 2020, die in 12 Ländern durchgeführt wird, qualifiziert und das Soll in einer unangenehmen Gruppe erfüllt.

Das Spiel gegen den Fussballzwerg gestern ist rasch erzählt. Die Schweiz trat gegen die Nummer 196 der Weltrangliste konzentriert auf und gewann diskussionslos. Itten (10., 84.), Vargas (50.), Fassnacht (57.), Benito (75.) und schliesslich Captain Xhaka reihten sich beim souveränen 6:1-Sieg gegen die Nummer 196 der Welt in die Torschützenliste ein.

Start nach Mass: Itten trifft bereits in der 10. Minute zum ersten Mal. (Quelle: SRF)

Irland verhilft der Schweiz zum Gruppensieg

Es blieb Zeit, sich immer wieder nach dem Spielstand zwischen Irland und Dänemark zu erkundigen. Ein Remis in Dublin und die Schweiz wäre Gruppenerster und damit in Topf 2 für die Auslosung der Gruppenphase gerutscht. Dänemark führte nach 73. Minuten. Nicht gut. Dann aber glich Irlands Doherty in der 85. Minute aus.

Und das bedeutete: Die Nationalmannschaft beendete die Quali als Gruppenerster. Die Schweiz kann EM-Gegnern wie Frankreich, Kroatien oder den starken Holländern ausweichen und auf Kontrahenten aus Topf 3 wie die Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien treffen. Gegen wen es in der Gruppenphase 2020 geht, wird am 30. November in Bukarest ausgelost. Allerdings werden die vier letzten Teilnehmer erst in den Playoffs im März 2020 ermittelt.

So nebenbei erspielte sich die Schweizer Nationalmannschaft mit der Teilnahme an der Endrunde viel Geld. Allein als Antrittsgage schüttet die Uefa 9,25 Millionen Euro aus. Das alles war aber gestern nach Schlusspfiff nicht so wichtig. Yann Sommer freuten sich mit den zahlreichen Schweizer Fans in Gibraltar über die 4. Teilnahme an einer Endrunde und ein Bierchen - oder zwei.

Gibraltar - Schweiz 1:6 (0:1)

Victoria Stadium, Gibraltar. 2000 Zuschauer. SR Millot (FRA).

Tore: 10. Itten (Vargas) 0:1. 50. Vargas (Benito) 0:2. 57. Fassnacht 0:3. 74. Styche 1:3. 75. Benito (Fassnacht) 1:4. 84. Itten (Lang) 1:5. 86. Xhaka (Itten) 1:6.

Gibraltar: Coleing; Sergeant, Mouelhi, Roy Chipolina, Joseph Chipolina, Britto; Barnett; Casciaro (62. Styche), Walker, Badr (85. Pons); De Barr (61. Coombes).

Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji (65. Cömert), Rodriguez; Lang, Zakaria (60. Sow), Xhaka, Benito; Fassnacht, Vargas (85. Aebischer); Itten.

Bemerkungen: Gibraltar ohne Olivero (gesperrt), Schweiz ohne Shaqiri, Seferovic, Schär, Freuler, Zuber, Embolo, Klose, Drmic, Gavranovic und Mehmedi (alle verletzt). Verwarnungen: 18. Rodriguez (Foul). 29. Walker (Foul). 49. Elvedi (Foul). 78. Britto (Foul). 92. Styche (Foul).