Die Schweiz und ihre schwachen Nerven

Es lief die 85. Minute, als Christian Eriksen den Stürmer von RB Leipzig, Yussuf Poulsen, bediente und dieser im Eins-gegen-eins mit Yann Sommer die Oberhand behielt und eiskalt zum 1:0 einschob. Es war das entscheidende Tor für Dänemark, in einer Partie, in der die Schweiz beste Möglichkeiten ausliess. Zwei Lattenschüsse zeugen davon – einmal mit Granit Xhaka und einmal mit Ricardo Rodriguez.

Mit der Niederlage gegen die Dänen gerät die Schweizer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gehörig unter Druck. Aktuell liegt sie auf Platz Drei, mit vier Punkten Rückstand auf eben dieses Dänemark und Irland. Wollen Vladimir Petkovic und seine Spieler im nächsten Sommer an der Endrunde dabei sein, müssen in den drei verbleibenden Partien Punkte her – am besten drei Siege.

Umfrage Schafft die Schweiz die EM-Qualifikation doch noch? Ja. Die Mannschaft hat genügend Qualität und Erfahrung, um die Teilnahme zu sichern.

Nein. Die Schweiz hat in den Spielen gegen Irland und Dänemark ihre Chancen auf die Teilnahme verspielt.

Die Schweiz sichert sich die Teilnahme an der EM erst im Playoff der Nations League.

Abstimmen Ja. Die Mannschaft hat genügend Qualität und Erfahrung, um die Teilnahme zu sichern. 19.2% Nein. Die Schweiz hat in den Spielen gegen Irland und Dänemark ihre Chancen auf die Teilnahme verspielt. 57.5% Die Schweiz sichert sich die Teilnahme an der EM erst im Playoff der Nations League. 23.3% 73 Stimmen Ja. Die Mannschaft hat genügend Qualität und Erfahrung, um die Teilnahme zu sichern. 19.2% Nein. Die Schweiz hat in den Spielen gegen Irland und Dänemark ihre Chancen auf die Teilnahme verspielt. 57.5% Die Schweiz sichert sich die Teilnahme an der EM erst im Playoff der Nations League. 23.3% 73 Stimmen



Sieben Gegentore in der Schlussviertelstunde

Doch hierfür müssen die Schweizer in den restlichen Qualifikationsspielen stärkere Nerven beweisen wie zuletzt – insbesondere in den Schlussminuten. In diesem Jahr musste Yann Sommer in sieben Spielen achtmal hinter sich greifen. Sieben Treffer fielen jeweils in den letzten zehn Minuten. Es scheint, als würde die von Petkovic gecoachte Mannschaft nur bis zur 80. die Konzentration hochhalten.

Ihren Lauf hat diese Serie im März im Hinspiel gegen Dänemark im Basler St. Jakob-Park genommen. Embolo traf in der 76. Spielminute zum zwischenzeitlichen 3:0. Der Sieg schien schon sicher. Doch dann geschah Unglaubliches. Die elf Schweizer verloren plötzlich alle Zweikämpfe und waren deutlich unterlegen. Es wirkte, als hätten sie sich bereits in die Garderobe verabschiedet. Und so sorgten Jörgensen, Gytkjaer und Dalsgaard für den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. Wäre das Spiel noch zwei Minuten länger gegangen, hätte die Schweiz wohl nicht einmal das 3:3 über die Zeit gebracht.

Ebenso dramatisch war das Halbfinalspiel der Uefa-Nations-League gegen Portugal. Bis zur 88. Minute stand es 1:1. Die Spieler auf dem Platz stellten sich wohl bereits auf eine Verlängerung ein. Es fehlte die letzte Durchschlagskraft. Nicht so bei Cristiano Ronaldo, der mit zwei Treffern in den Schlussminuten für die Entscheidung sorgte und für seinen persönlichen Dreierpack sorgte.

EM-Quali in Gefahr

Weiter ging es in den EM-Qualifikationsspielen vom September. Die Schweiz traf in Dublin auf Irland. Es war eine lange Zeit zähe Partie, in der beiden Mannschaften keine richtige Angriffsaktion gelingen wollte. Doch in der 74. Minute stand Fabian Schär an der richtigen Stelle und markierte nach einer tollen Kombination das viel umjubelte 0:1. Die Freude währte allerdings nur kurz. McGoldrick köpfte fünf Minuten vor Schluss unhaltbar ein.

Die miese Serie ging am Samstagabend also weiter. Nun steht die Qualifikation für die EM-Endrunde im kommenden Sommer auf dem Spiel. Will die Schweiz daran teilnehmen, muss gegen Irland am Dienstag und im November gegen Georgien und Gibraltar bis zur letzten Minute gekämpft werden. Ansonsten verpasst die Schweiz erstmals seit der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine wieder ein grosses Turnier. (cef)