Uli Forte hat viel zu erzählen. Über YB, über den FC Zürich, über die Trainerentlassungswelle in der Schweiz. Er wurde bei den Young Boys rausgeworfen, das war vor bald drei Jahren, und er ist beim FCZ entlassen worden, das war vor knapp drei Monaten. «Die Clubs in der Schweiz sind oft schlecht geführt, es stehen Leute in der Verantwortung, die eher wie Fans handeln», sagt er. Und: «Menschen aus dem Ausland fragen mich, was da eigentlich in der Alpenliga los sei mit all den Trainerwechseln.» Er findet: «Die Super League wird lächerlich gemacht.»

Gespräche mit Uli Forte sind stets unterhaltsam. Er ist ein guter Kommunikator. Und er gilt als ausgezeichneter Motivator. Möglicherweise steckt er in dieser Schublade fest, denn als ihn die Canepas Mitte Februar entliessen, teilten sie ihm mit, die Entwicklung der Mannschaft stimme nicht mehr, es würden zu wenig Talente eingesetzt, es fehle an Spektakel. Forte erzählt ein paar ­Anekdoten über den FCZ, bei dem er noch bis 2019 unter Vertrag steht. Über Ancillo und Heliane Capepa, den Präsidenten Zürichs und seine mächtige ­Gattin, sagt er: «Die Canepas sind der FCZ. Mit allen Vor- und Nachteilen.»

Es habe einige Situationen gegeben, in denen ihm Dinge versprochen worden seien, die dann nicht eintrafen. «Nur ein Beispiel: Stürmer Moussa Koné wurde im Januar nach Dresden verkauft, obwohl das anders abgemacht gewesen war.»

«Ich dachte, das sei ein Witz»

Seine Entmachtung hat er bis heute nicht verstanden. «Ich dachte zuerst, das sei ein Witz», sagt Forte. «Das darf ja wohl nicht wahr sein», habe er den Canepas gesagt. Nach zehn Minuten sei das ­Gespräch zu Ende gewesen. Auch viele FCZ-Spieler hätten seine Entlassung nicht begriffen. «Ich habe gelernt, dass man einen Trainer aufgrund der Ergebnisse beurteilt. Wir stiegen auf, lagen auf Rang 3, standen im Cuphalbfinal», sagt Forte.

Die Entwicklung des FCZ hat Forte natürlich verfolgt. Sein Nachfolger ­Ludovic Magnin habe zwar mehr junge Fussballer eingesetzt, aber in 14 Partien nur 17 Punkte geholt. «Es braucht eine gute Mischung im Team», sagt Forte. «Und so spektakulär habe ich den FCZ in den letzten Wochen auch nicht gesehen. Hätten wir vorher nicht so viele Punkte gesammelt, wäre er in Abstiegsgefahr geraten.»

Der 44-Jährige findet sogar, Zürich habe Millioneneinnahmen leichtfertig aufs Spiel gesetzt. «Es ist immer riskant, einen Trainer mitten in der Saison zu entlassen», sagt er. «Es wäre nicht so schwierig gewesen, Dritter zu werden, weil hinter YB und Basel kein Team ­konstant agierte.» Nun sei der FCZ noch nicht sicher für die Europa League ­qualifiziert und müsse den Cupfinal am Sonntag gegen die Young Boys gewinnen. «Der Druck ist deshalb grösser.»

Chancenlos aber sei der FCZ keineswegs. «Vor zwei, drei Wochen dachte ich auch noch, dass YB der grosse Favorit ist.» Aber in Bern habe man zuletzt sehr viel gefeiert, immer wieder, und nun sei es nicht einfach, den Fokus auf den Cupfinal legen zu können.

An seine Zeit bei den Young Boys von Juni 2013 bis August 2015 hat Uli Forte grösstenteils erfreuliche Erinnerungen. Er führte den Club von Rang 7 auf Rang 3 und dann auf Rang 2, ehe er nach einem Stotterstart in die Saison gehen musste. «Leider erhielt ich keine Gelegenheit mehr, das Ruder herumzureissen», sagt Forte. Unter Sportchef Christoph Spycher seien im Stade de Suisse zuletzt ausgezeichnete Strukturen geschaffen worden, Trainer Adi Hütter habe viel Unterstützung erhalten – so müsse in einem Profiverein gearbeitet werden.

Das grösste Spiel des Jahres

Den Cupfinal in drei Tagen wird Forte mit gemischten Gefühlen verfolgen. Einerseits sei er den Spielern und Fans des FCZ immer noch positiv verbunden, andererseits freue er sich über den Höhenflug der Young Boys. Im Stadion aber wird er am Sonntag nicht sein. «Es würde mich zu fest schmerzen, nicht unten an der Linie stehen zu dürfen. Der Cupfinal ist für mich das grösste Spiel des Jahres in der Schweiz.» Forte weiss Bescheid: 2013 triumphierte er im Final mit GC in Bern gegen Basel nach Elfmeterschiessen, vor zwei Jahren mit dem FCZ in Zürich gegen Lugano.

(Tages-Anzeiger)