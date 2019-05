Die Wahl des neuen SFV-Präsidenten im Stream

101 Delegierte wählen im Haus des Sports in Ittigen den neuen Präsidenten des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV). 28 Delegierte vertreten die Swiss Football League, 26 die Erste Liga und 47 die Amateur-Liga. Erreicht kein Kandidat auf Anhieb das ­absolute Mehr von 51 Stimmen, scheidet jener mit dem schlechtesten Ergebnis aus.

Ein zweiter Wahlgang wird fällig, in dem das einfache Mehr entscheidend ist. Sollten in einem zweiten Wahlgang zwei Kandidaten gleich ­viele Stimmen erhalten, wird der neue Präsident per Los eruiert. Die drei Anwärter dürfen sich morgen noch einmal an die Delegierten wenden – sie erhalten je fünf Minuten ­Redezeit.

Bildstrecke: Diese Kandidaten buhlen um das Amt des SFV-Präsidenten

Welcher der drei Kandidaten zum Nachfolger Gilliérons gewählt wird, erfahren Sie hier ab 9.30 Uhr im Livestream. (red)