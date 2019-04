Die YB-Meistersaison in Bildern

Der FCB verzweifelt an der Mauer-Taktik von Fortes GC und spielt nur Unentschieden - YB ist damit Schweizer Meister. Xamax siegt auswärts in Luzern. Mehr...

Die Young Boys sind zum 2. Mal in Folge und zum 13. Mal in ihrer Geschichte Schweizer Meister. Die Entscheidung fiel, weil Basel im St.-Jakob-Park gegen GC nur zu einem 0:0 kam. YB ist somit sieben Runden vor Schluss am Ziel. Mehr...