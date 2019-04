Die «englische Härte» ist ein Mythos

Die einst so verehrten Spielertypen wie Mark van Bommel, Gennaro Gattuso oder Jens Jeremies – huldvoll «Aggressive Leader» genannt, also Wadenbeisser, Abräumer, Typen, die ihre Aufgabe vor allem darin sahen, dem Gegner Schmerzen zuzufügen – hätten es im modernen Fussball schwer. Denn dieser hat sich im letzten Jahrzehnt deutlich verändert. Laut der Statistik-Website Whoscored.com ist der Durchschnittswert der Fouls pro Spiel in der Bundesliga von 2009/10, damals noch 33,95 pro Partie, auf 23,92 in der Vorrunde 2018/19 geschrumpft.

In den letzten zehn Jahren war der Foul-Wert kontinuierlich rückläufig. Das liegt nicht daran, dass Kampfgeist und Leidenschaft keine essenziellen Fussballer-Eigenschaften mehr sind, es hängt vielmehr mit der veränderten Spielweise der Mannschaften zusammen. Gattusos deftige Fouls hat heutzutage auch in der öffentlichen Wahrnehmung der Wunsch nach einem athletischen Verteidiger verdrängt, der dem Stürmer den Ball gekonnt abluchst.

Wer grätscht, verliert. Das ist ein Credo, das der Bundestrainer Joachim Löw bereits vor einem Jahrzehnt vorgab. Und «Foul bricht Pressing», sagte Leipzig-Coach Ralf Rangnick einmal. Er wollte damit sagen: Wer den Ball erobern will, sollte dabei unbedingt das Foul verhindern. Beim Verteidigen in der eigenen Platzhälfte ist es genau gleich. Ein Freistoss in Tornähe ist immer mit einem hohen Risiko verbunden.

Je besser die Teams, desto weniger Fouls

Auf der einen Seite wird das Spiel immer schneller, intensiver, die Körper der Sportler athletischer und durchtrainierter, dabei nimmt die Anzahl der Fouls aber ab. Was zunächst wie ein Widerspruch wirkt, lässt sich auch damit erklären, dass die Teams immer mehr Infos über den Gegner sammeln.

Vergleicht man die Zahlen der fünf europäischen Spitzenligen, wird deutlich, dass in Deutschland am meisten gefoult wird, in England am wenigsten (2017/18).

Anders ausgedrückt: Alle 13 Minuten gibt es in der Bundesliga einen Foulpfiff mehr als in der Premier League. Traditionell würden die Schiedsrichter in England halt weniger Situationen abpfeifen, heisst es häufig. Stichwort: englische Härte. Dies allein ist aber nicht der Grund für die Unterschiede. In der Premier League ist derzeit die Qualität der Einzelspieler schlicht besser, sie können mehr Situationen lösen, ohne ein Foul begehen zu müssen.

Je besser die Mannschaft also, desto mehr Ballsicherheit hat sie und desto weniger unkontrollierte Umschaltsituationen und weniger Arbeit gegen den Ball muss geleistet werden. Die logische Schlussfolgerung: Je besser die Teams, desto weniger Fouls. Hierfür spricht auch die Statistik, dass in Deutschland Dortmund (206) und die Bayern (212) am wenigsten gefoult haben und dass in der Champions League «nur» 23,50 Fouls pro Spiel entstehen. (SonntagsZeitung)