Die nächste Demütigung für die Grasshoppers

Dabei startete das Team von Uli Forte gar nicht schlecht, nach vorne klappte einiges gut. Subotic und Souare kamen zu Chancen, Cvetkovic wurde ein klarer Penalty verwehrt.

Die Bemühungen wurden in der zehnten Minute jäh beendet. Fehr foulte einen Gegner überhart, der Debütant kam geradeso um eine Gelbe Karte herum. Der Freistoss überraschte ihn dann wie sein ganzes Team. Lahjouel schob zum 1:0 für das Heimteam ein. Kurz darauf machte Verteidiger Souare den Fehlstart komplett. Er stiess seinen Gegner in den Rücken. Ein Dutzendfoul eigentlich. Aber Souare war letzter Mann. Darum sah er direkt Rot, 14 Minuten waren vorbei.

Fangesänge gegen Forte

GC hatte in Unterzahl keine Chance. Nach 35 Minuten schlief die komplette Abwehr, Danner traf zum 2:0 für Ouchy und das Heimteam fiel auseinander. So, wie es in dieser Saison kein einziges Mal passiert war. Bereits nach einer Stunde stand es 0:4, einmal wurde das Team ausgekontert und dann, als gebe es nichts Leichteres, traf Delley mittels direktem Freistoss, der nicht unhaltbar schien.

Die Fans skandierten da schon lange: «Forte raus!» Der Trainer selbst verbrachte die letzte halbe Stunde stehend, aber regungslos. Was blieb ihm auch anderes übrig, als zuzusehen, wie sein Team in eine Blamage schlitterte. Das 1:4 von Allen Njie wurde nicht einmal mehr bejubelt.

Stade Lausanne-Ouchy - Grasshoppers 4:1 (2:0) 250 Zuschauer. – SR Bieri. Tore: 10. Lahiouel 1:0. 36. Danner 2:0. 60. Lahiouel 3:0. 63. Delley 4:0. 83. Njie 4:1. GC: Salvi; Cabral, Souare, Cvetkovic, Wittwer; Salatic, Njie; Fehr (46. Morandi), Ben Khalifa, Gjorgjev (61. Rustemoski); Subotic (70. Momoh). Bemerkungen: GC ohne Arigoni (verletzt), Diani und Pusic (gesperrt). 14. Rote Karte gegen Souare (Notbremse).

