Die verspätete Revolution

Das Erstaunen war gross, als der FC St. Gallen als erste Nachricht im neuen Jahr verkündete, den seit Monaten vakanten Posten des Sportchefs mit Alain Sutter zu besetzen. Die Schweiz wunderte sich – mehr, weil Sutter bis anhin noch TV-Experte bei SRF war, weniger, weil Sutter in jüngerer Vergangenheit noch selber ein grosser Spieler war.

Und ebenso wenig lange her ist es, als in der höchsten Schweizer Spielklasse eine ältere Generation den sportlichen Bereich verantwortete. Nicht selten waren es Sportchefs, die auf wenig oder gar keine Erfahrung als Spieler zurückblicken, die als Sportjournalisten, Berater, Funktionäre ins Geschäft gefunden hatten. Fredy Bickel beim FCZ und bei YB, Georg Heitz beim FCB, Erich Vogel bei GC.

Dass St. Gallens Hoffnungsbringer und Neu-Präsident Matthias Hüppi (0 Länderspiele, 37 TV-Jahre) nun seinen Spezi Sutter (62 Länderspiele, 13 TV-Jahre) installiert hat, ist nur auf den zweiten Blick erstaunlich. Mit Marco Streller (Basel), Christoph Spycher (YB), Thomas Bickel (FCZ), Andres Gerber (Thun) und Remo Meyer (Luzern) sind aktuell fünf weitere ehemalige bekannte Profis auf dieser Position am Werk. Alle haben sie für die Nationalmannschaft gespielt, die meisten von ihnen sind noch keine 40.

Sechs von zehn Sportchefs kennt man in der Schweizer Super League also bereits von früher. Bei GC besetzt das Amt der frühere Berater und Winterthur-Coach Mathias Walther, in Lugano zieht der allmächtige Präsident Angelo Renzetti die Fäden, Lausannes Präsident Alain Joseph will seit Jahren keinen Sportchef, und bei Sion darf sich der Filius vom grossen Constantin versuchen.

Sportchefs im Eishockey: Fest in Spielerhand

Während im Fussball die Zeit dieser neuen Sportchef-Generation erst gerade anbricht, scheint sie im Eishockey schon längst vollzogen. Ausser Servette-Zampano Chris McSorley, der in Genf zwar nicht mehr an der Bande, aber noch immer im Organigramm steht, verantwortet überall ein in der Liga bestens bekannter Ex-Spieler die Geschicke des Kaders. Einzig Kloten ist wieder auf der Suche, der einstige Verteidiger Pascal Müller wurde im Oktober entlassen. Das Profil ist ja gegeben. (mrm)