Die vielen Fehler des FCZ-Captains

Als Victor Palsson im letzten Sommer zum FCZ kam, standen in dieser Zeitung gerade einmal 18 Zeilen über ihn. Palsson selbst sagte da, er habe schon eine Karriere wie ein 35-Jähriger hinter sich.

Er war der Unbekannte aus Island, der mit seinem dunklen Teint und Haar nicht so aussieht, wie man sich den typischen Isländer vorstellt. 26 war er damals erst und doch schon der erfahrene Leadertyp, den der Club gesucht hatte.

Ein professioneller Teamplayer

Wenn er heute im kargen Vorraum der Saalsporthalle sitzt, tut er das als Eckpfeiler dieser FCZ-Mannschaft. Nicht dass Palsson fürs Spektakel zuständig wäre, er ist weder Dribbler noch Torschütze. Nein, er versieht die Arbeit vornehmlich im defensiven Mittelfeld mit einer Professionalität, die dem Team gut bekommt.

Seit Ende Februar ist Palsson der Captain. Trainer Ludovic Magnin hat ihn dazu befördert, weil er in ihm eine Persönlichkeit sieht, einen Spieler, der sich nicht scheut, die Meinung zu sagen, der Präsenz hat und das Auge, die Mannschaft zusammenzuhalten. Nur eines gibt er ihm breit lachend mit auf den Weg, als er ihn in der Saalsporthalle sieht: «Du musst das Interview auf Deutsch geben, wenn du Captain bleiben willst.»

Palsson zieht Englisch vor, noch. Er könnte auch auf Isländisch reden, auf Dänisch, Schwedisch, Norwegisch oder Holländisch. Diese Sprachen beherrscht er alle. Auch Schweizerdeutsch versteht er schon gut. Nur mit dem Reden hält er sich noch zurück, um richtig verstanden zu werden.

Auf die falsche Art gelebt

Die vielen Sprachen passen zu seinem Leben, zu den Brüchen, die es darin gegeben hat. Passen zu einem Menschen, der zwischendurch vom Weg abgekommen ist. Und der heute sagt: «Ich sitze hier, habe diese speziellen Zeiten durchgemacht und überstanden, spiele für einen fantastischen Club und bin Captain. Ich bin sehr stolz darauf, was ich heute bin, als Spieler, als Person. Ich bin glücklich da, wo ich bin.»

Sein Grossvater väterlicherseits stammt aus Moçambique, der Vater war ein Portugiese, der nach Island ging, um da in der Fischindustrie Arbeit zu finden. Seine Mutter hat schottisch-amerikanische Wurzeln. Vater und Mutter lernten sich kennen, bekamen Victor und lebten nicht zusammen.

Victor wuchs mit Mutter und Schwester in bescheidenen Verhältnissen in Reykjavik auf. Er begann als Vierjähriger Fussball zu spielen, lernte mit der Zeit viele kennen, die heute Nationalspieler sind, und er begann zu realisieren, dass aus ihm als Fussballer etwas werden kann. Mit 16, im Sommer 2007, wechselte er in den Nachwuchs von Aarhus. Mutter und Schwester begleiteten ihn nach Dänemark, er ging in die Schule, spielte Fussball und lernte daneben die Reize kennen, die das Leben bietet. Ihm fehlte dabei die Führung.

Plötzlich gefährlich viel Geld

Anfang 2009 rief Liverpool, nicht gleich die erste Mannschaft, aber immerhin die U-23. Palsson tauchte in den Profifussball ein und verdiente so gut, dass es gefährlich war. Das viele Geld hatte keinen positiven Einfluss. Er lebte sein Leben auf die falsche Art, «damit ist auch genug gesagt», hält er fest.

Trainer Roy Hodgson nahm Palsson mit auf eine Vorbereitungstour, weil er in ihm einen künftigen Kandidaten für das Premier-League-Team sah und schickte ihn später zu Dagenham & Redbridge, um Spielpraxis zu sammeln. Als Palsson nach zwei Monaten nach Liverpool zurückkehrte, starb seine Hoffnung auf den Durchbruch. Hodgson wurde durch Kenny Dalglish ersetzt, und der konnte mit dem Jüngling nichts anfangen.

Im Januar 2011 kam Palsson bei Hibernian in Edinburgh unter, erstmals spielte er richtigen «first team football», wie er das nennt. Er spielte und spielte so lange, bis die Probleme, die er ausserhalb des Fussballs bekam, zu gross wurden. Seine Zeit bei den «Hibs» endete vorzeitig.

«Ich bin stolz darauf, was ich heute bin, als Spieler, als Person. Ich bin glücklich da, wo ich bin.»Victor Palsson

New York wurde zu seinem Ausweg. Er profitierte davon, dass ein alter Trainer von Aarhus nun bei den Red Bulls in Salzburg arbeitete und wiederum den Trainer der Red Bulls aus New York kannte. Mit 21 in der Stadt, die niemals schläft, mit der Lust, ihr Angebot zu geniessen – das war nicht die beste Ausgangslage, um sich bei den Bullen durchzusetzen. Palsson spielte nicht viel.

Nijmegen gab ihm die nächste Chance. Da kam er unter, weil ein Scout des Vereins ihn einst in der U-21 von Island beobachtet hatte. Lange ging es gut für ihn in Holland, er spielte, lernte noch eine Sprache. Bis der nächste Bruch kam, «ich habe auch da Fehler gemacht», sagt er. Damit will er es als Erklärung auch belassen. Er weiss, wenn er offen darüber reden würde, würde man ihn besser verstehen. Er zieht das Ungefähre vor, weil er die Probleme hinter sich gelassen hat.

Im Gespräch ist der Moment gekommen, das Papier in die Hand zu nehmen, das vor ihm auf dem Tisch liegt und auf dem seine vielen Stationen ausgedruckt sind. Er macht ein Kreuz bei seinem Wechsel für 400'000 Euro von Aarhus nach Liverpool und ein zweites bei jenem im Sommer 2014 von Nijmegen nach Helsingborg. Dazwischen liegen die fünf Jahre, in denen er sich nicht nur auf Fussball konzentrierte. In denen er ausgeliehen wurde oder ablösefrei wechselte, als er als Spieler nichts kostete und darum in seinen Augen nicht viel wert war.

Als es klick machte

2014 kippte in seinem Kopf ein Schalter. Warum? Weshalb? Es war einfach so. Er realisierte: «Ich muss die Wege anders gehen.» Beim Club aus dem Süden Schwedens setzte er sich durch, und nach einem Jahr fand er auf dem Transfermarkt Anerkennung: Die Dänen von Esbjerg waren bereit, für ihn 500 000 Euro auszulegen. Sein Pech hier war, dass er sich schnell schwer verletzte und darum chancenlos war im Kampf um einen Platz im WM-Kader Islands. In der zweiten Saison wurde er Captain, wie schon in Liverpools U-23. Er sagt, er sei ein Leader. Er sei nie das grösste Talent gewesen, «aber was man mit mir erhält, ist Einsatz, ist Kraft, ist harte Arbeit».

Esbjerg stieg letzten Sommer ab. Der FCZ stiess bei seiner Suche nach einer Führungskraft, die das Budget nicht sprengt, auf Palsson und übernahm ihn für 300'000 Euro. Palsson wiederum hatte ein einfaches Ziel: Er wollte sich durchsetzen. Das ist ihm gelungen. Keiner hat diese Saison beim FCZ mehr Minuten auf dem Platz gestanden als er. «Er ist ein Sprachrohr, ein Aggressivleader», sagt Sportchef Thomas Bickel.

Was ist Heimat?

Die Schweiz ist das siebte Land, in dem Palsson spielt, Deutsch die siebte Sprache, die er lernt. Bei ihm stellt sich die Frage: Was ist Heimat für ihn? Island ist der Ort, wo er aufwuchs, er fühlt Stolz, wenn er an die Auftritte seiner Landsleute an der EM 2016 denkt, und wenn zu seinen bisher sechs Länderspielen ein paar dazukämen, wäre er voller Freude. Aber Island als Heimat? Er ist zu viel gereist, hat zu viel gesehen, ist zu aufgeschlossen, um sich eines Tages auf die karge Insel zurückzuziehen.

Schweden, da möchte er eines Tages leben, wenn er das jetzt entscheiden müsste. Da hat er seine Freundin kennen gelernt. Sie ist nicht Schwedin, das wäre auch zu einfach bei ihm. Sie ist Kanadierin. Zusammen haben sie einen Sohn, er ist elf Monate alt, «elf Monate und drei Tage genau», rechnet Palsson letzten Freitag vor. Der Kleine hat vier Pässe.

27 ist Palsson seit Montag letzter Woche. Sein Vertrag mit dem FCZ läuft bis 2020. Einen Titel möchte er unbedingt gewinnen. Der Cupfinal gegen YB bietet die grosse Chance dazu. Und noch eines ist ihm wichtig: «Dass ich weiter das mache, was ich in den letzten vier Jahre gemacht habe.»

