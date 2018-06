Diese 23 Schweizer Spieler fahren an die WM

Es ist ein brutaler Tag für drei Schweizer Nationalspieler. Weil Trainer Vladimir Petkovic nur 23 Spieler mit nach Russland an die WM nehmen darf, werden heute Montag drei Unglückliche die Mannschaft verlassen müssen.

Keine Berücksichtigung fanden der Goalie Gregor Kobel (Hoffenheim), der Aussenverteidiger Silvan Widmer (Udinese) sowie der Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes (West Ham United). Von den 23 Spielern, welche diese Woche im Tessin den nächsten Teil der Vorbereitung bestreiten und dann am kommenden Montag ins WM-Camp nach Togliatti reisen, sind 22 im Ausland engagiert. Nur Basels Verteidiger Michael Lang spielt in der Schweizer Super League.

Die Schweiz bestreitet am Freitag, 8. Juni, um 19.00 Uhr in Lugano gegen Japan das letzte Testspiel vor der WM. Das erste WM-Gruppenspiel findet am Sonntag, 17. Juni, gegen den Rekordweltmeister Brasilien statt.

Sehen Sie in der Bildstrecke alle 23 Schweizer, die in Russland Grosses erreichen sollen. (mro/sda)