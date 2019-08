Dilettanten am Werk

Am Samstag spielten im Schweizer Cup der FC Seefeld und GC. Es war ein netter Nachmittag, 1700 Zuschauer sorgten für eine friedliche Atmosphäre. Eine Woche zuvor hatte es im Norden Deutschlands ein vergleichbares Spiel zum Auftakt des DFB-Pokals gegeben, Delmenhorst gegen Werder Bremen, vor 42'000 Zuschauern.

Delmenhorst kam live beim Bezahlsender Sky, zur Prime Time. Wer sich auf der Website des Schweizer Fussballverbands über Seefeld - GC informieren wollte, der erfuhr während des Spiels gar nichts, nicht einmal den Zwischenstand. Und bis er informiert wurde, dass GC 9:1 gewonnen hatte, dauerte es 65 Minuten.

Ein bisschen weniger Dilettan­tismus auf der verbandseigenen Seite sollte möglich sein.

Der SFV ist in dieser Sache nicht irgendwer, er ist der Veranstalter des Cups. Ihm müsste daran gelegen sein, sein Produkt so gut wie möglich zu präsentieren. Das Wochenende hat wieder einmal gezeigt, dass er trotz ein paar Spielen, die er auf seinem Stream live überträgt, noch viel Arbeit vor sich hat. Die Clubs müssen selbst die Informationen zu den Spielen melden und sie in eine App eintragen, und dann kann es eben vorkommen, dass Black Stars gegen den FC Zürich nach 21 Minuten angeblich 2:2 steht, auch wenn das Spiel 1:2 endet. Oder dass bei YF Juventus gegen Winterthur zur Pause ein 1:3 gemeldet wird, Torschützen unter anderem Zuffi für YF und Wild für Winterthur. Dumm nur, dass weder der eine noch der andere traf. Am Ende stand es 0:3.

Natürlich, es mögen Kleinigkeiten sein, Details. Sie zeigen aber, wie nachlässig der Verband mit seinen Wettbewerben umgeht. Und sie sind typisch für die Schwierigkeiten der Funktionäre, ihn angemessen zu vermarkten. Für die Teilnahme ander 1. Runde zahlt er einem Club 3000 Franken, und die Prämien für die Finalisten sind über die Jahre von 300'000 auf 100'000 Franken geschrumpft, in Deutschland erhält ein Club bereits zum Start 190'000 Franken. Die Schweiz ist nicht Deutschland, schon gar nicht im Fussball, ja. Aber ein bisschen weniger Dilettan­tismus auf der verbandseigenen Seite sollte trotzdem möglich sein.