Effizienter FCZ entzaubert St. Gallen

Laut ist es im Kybunpark. Die Hütte, so sagt es der Stadionsprecher, ist voll. Die Ostschweiz ist in Euphorie getränkt, die Siege der vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen. Und dann ist es plötzlich still. Der Ball liegt im Tor, drei Minuten sind gespielt - St. Galler Schockstarre. Marco Schönbächler hat geschossen, Miro Muheim abgelenkt, ein Schuss mitten in die grünweisse Euphorie.

Doch bald legt sich der Schock und St. Gallen drückt den FCZ in die eigene Platzhälfte. Die Zürcher sind passiv. Oder die St. Galler so stark. Und so kommen die Ostschweizer zu Chancen und dann zu einem Penalty. Mirlind Kryieziu geht sehr ungelenk in einen Zweikampf. Jordi Quintillà tritt an, Goalie Yanick Brecher hält mit dem Arm, der Ball springt an sein Bein, von dort an den Pfosten und kullert dann ins Tor.

Intensiv, chancenreich, umstritten

Es ist der Auftakt zu einer St. Galler Druckphase, die die Zürcher mit Glück und einem Lattentreffer überstehen, und dann wieder: Stille. Blaz Kramer wird im Strafraum gefällt, Antonio Marchesano darf den Penalty schiessen - und trifft. Es ist das Ende einer Halbzeit, die gefällt. Intensiv, chancenreich, umstritten. Und das ausverkaufte Stadion gibt dem Spiel ein wärmendes Ambiente in dieser so bitterkalten Dezembernacht.

Beide Mannschaften versuchen auch in der zweiten Halbzeit Probleme spielerisch zu lösen. Eine grüne Angriffswelle nach der anderen läuft auf das Zürcher Tor. Zwischenzeitlich hat St. Gallen einen Spielanteil von 74 Prozent.

Doch dann kann Marchesano in der eigenen Hälfte starten und legt Tosin Aiyegun in die Tiefe, der umkurvt Torhüter Stojanovic und schiebt den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Wieder ist es still. Es ist die Entscheidung. St. Gallen verpasst damit die Tabellenführung, der FCZ kommt dem dritten Tabellenrang wieder näher.

St. Gallen - Zürich 1:3 (1:2)

19'024 Zuschauer (ausverkauft). - SR San.

Tore: 3. Muheim (Eigentor) 0:1. 28. Quintillà (Foulpenalty) 1:1. 45. Marchesano (Foulpenalty) 1:2. 74. Tosin (Marchesano) 1:3.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou (71. Guillemenot), Letard, Muheim; Görtler, Quintillà, Ruiz; Itten; Babic (84. Staubli), Demirovic.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Mirlind Kryeziu, Pa Modou; Sohm, Domgjoni; Tosin, Marchesano (79. Janjicic), Schönbächler (89. Kololli); Kramer (53. Mahi).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Bakayoko, Nuhu, Lüchinger, Klinsmann und Strübi (alle verletzt), Fabinho, Ribeiro, Rüfli und Campos (alle nicht im Aufgebot). Zürich ohne Charabadse, Hekuran Kryeziu und Winter (alle verletzt), Ceesay, Bangura, Kasai, Popovic und Zumberi (alle nicht im Aufgebot). 38. Lattenschuss Demirovic. 89. Pfostenschuss von Mahi. Verwarnungen: 15. Letard (Foul), Görtler (Reklamieren), 21. Nathan (Foul), 30. Sohm (Foul, im nächsten Spiel gesperrt), 44. Hefti (Foul). 59. Schönbächler (Foul). (czu/sda)