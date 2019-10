Ein Abend der Premieren

Siebzehn Jahre seines Lebens hat Joël Magnin in Bern verbracht, erst als Spieler, dann als Trainer im Nachwuchs. Der Neuenburger wurde in der Hauptstadt heimisch, wohnte nur ­wenige Minuten vom Stade de Suisse entfernt, doch irgendwann im letzten Frühling reifte in ihm der Wunsch nach einer Luftveränderung, die ihn schliesslich an die Seitenlinie seines Heimatclubs Xamax führte. Für den 48-Jährigen ist in dieser Saison alles neu, und er erlebt quasi Spieltag für Spieltag eine Premiere.

Als er am Samstagabend zum ersten Mal auf dem Podium im Medienzentrum des Stade de Suisse sitzt, ist er ein zwiegespaltener Trainer. Einerseits hat seine Mannschaft gegen YB 1:4 verloren. Andererseits hat ihm der Vortrag seines Teams über weite Strecken gefallen. «Ich habe selten eine gegnerische Mannschaft gesehen, die sich in Bern so viele Chancen herausspielt», sagt Magnin.

Bei YB passt noch nicht viel zusammen



Das Problem: Sowohl Gaëtan ­Karlen als auch Raphaël Nuzzolo vergeben mehrere ausgezeichnete Möglichkeiten, und als ein Neuenburger erstmals ins Tor trifft, ist es das eigene: Nach einem abgewehrten Schuss von ­Ngamaleu kommt der Abpraller zu Nsame, von dessen Fuss titscht der Ball Gomes ans Bein und landet im Netz. Dass der Meister nach einer schwachen Startphase die Hilfe der Neuenburger beansprucht, um in Führung zu gehen, ist bezeichnend. YB-Trainer ­Gerardo Seoane muss feststellen, dass es seinem Team lange an defensiver Kompaktheit und offensiver Genauigkeit im Passspiel mangelt. Nach der zweiwöchigen Nationalmannschaftspause passt noch nicht viel zusammen.

Da es aber auch diese ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit gibt, spielt das schnell keine Rolle mehr: Erst trifft Nicolas Bürgy nach einer Eckballvariante zum 2:0, nur drei Minuten später schlenzt Gianluca Gaudino den Ball zum 3:0 ins Tor. Für Bürgy, den YB-Junior, ist es das erste Tor für das Fanionteam, aber es soll an diesem Abend nicht die letzte Premiere bleiben: Marvin Spielmann gibt eine halbe Stunde vor Schluss nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der Oltner ist der erste Rückkehrer aus dem nach wie vor beachtlich grossen Berner Lazarett, und der Flügel übernimmt eine entscheidende Rolle bei der letzten Premiere des Abends. Er legt zehn Minuten vor dem Ende auf für Felix Mambimbi, der mit einem wuchtigen Schuss trifft.

Der 18-Jährige ist ein ehemaliger Schüler Magnins aus dem Berner Nachwuchs, und sein Treffer nur Sekunden nach Karlens Anschlusstor ist der ­letzte Stich in Magnins Xamax-Herz. Sein YB-Herz jedoch frohlockt: «Es freut mich sehr, die Entwicklung von Felix zu sehen. Es ist schön, dass ihm das ­erste Tor gelungen ist. Aber es hätte nicht unbedingt gegen Xamax sein ­müssen.»

Young Boys - Neuchâtel Xamax 4:1 (1:0)

24'067 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 33. Gomes (Eigentor) 1:0. 49. Bürgy (Moumi Ngamaleu) 2:0. 52. Gaudino (Moumi Ngamaleu) 3:0. 79. Karlen (Xhemajli) 3:1. 80. Mambimbi (Spielmann) 4:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Sörensen, Bürgy, Garcia; Moumi Ngamaleu (67. Spielmann), Lustenberger, Aebischer, Gaudino; Fassnacht (78. Mambimbi); Nsame (64. Assalé).

Neuchâtel Xamax: Walthert; Neitzke, Djuric (49. Oss), Xhemajli; Gomes, Doudin (82. Seydoux), Corbaz, Kamber; Haile-Selassie (63. Di Nardo), Karlen, Nuzzolo.

Bemerkungen: Young Boys ohne Sulejmani, Martins, Hoarau, Sierro, Lauper und Camara (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Ramizi (gesperrt), Dugourd, Mveng und Farine (alle verletzt). Verwarnungen: 36. Xhemajli (Foul). 54. Doudin (Foul). 63. Karlen (Foul). 85. Aebischer (Foul). (sis)