Ein Blödsinn erobert den Fussball

«Hallo Youtube, ich bin der grösste Liverpool-Fan aus Cork.» So beginnt ein Spass, der sich im Netz gerade millionenfach verbreitet.

Der nach Eigenwerbung grösste Liverpool-Fan aus dem irischen Cork ist Kevin Murphy, ein dürres Männchen mit Schnauz. Intellektuell scheint der junge Mann nicht gerade ein Überflieger zu sein. Hinter sich das Bett geschmückt mit Fan-Utensilien. Die Trainerjacke ist mindestens eine Nummer zu gross. Den Haaren würde etwas Shampoo gut tun. Das alles aber tut Murphys Selbstvertrauen offensichtlich keinen Abbruch. Bevor er singt, erklärt er unbeirrt selbstbewusst, dass sich sein selbst erfundener Song wunderbar eignen würde, um auf dem Kop gesungen zu werden. Der Kop ist die grosse Fantribüne in Anfield.

Murphy huldigt den Liverpooler Angriff mit Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino. Und dass der Club gerade für 185 Millionen Franken den Brasilianer Coutinho zum FC Barcelona verkauft hat, ist ihm in einer der kurzen Liedzeilen auch noch sehr egal.

Er habe die Melodie des 60er-Jahre-Hits «Sugar, Sugar» von den Archies im Kopf gehabt und einfach mit «Salah» begonnnen, erklärte Murphy dem Fussballmagazin «11 Freunde», «und der Rest funktionierte gleich im ersten Durchgang». Wobei es hier anzufügen gilt, dass es Murphy eigentlich gar nicht gibt. Er ist nur eine Kunstfigur (leider), erfunden vom Stand-up Comedian Richy Sheehy. Sheehy, ebenfalls gebürtiger Ire, lebt in Amsterdam. Und ist auch im richtigen Leben schwer verliebt in den FC Liverpool.

Kevin Murphy im Radio, im TV - und natürlich in Anfield

Im Netz platzierte Sheehy den Song in der vergangenen Woche fünf paar Tage vor dem Heimspiel gegen Manchester City vom Sonntag, kurz nach der Veröffentlichung musste er sich auf den Boden legen, weil ihm schwindlig wurde ob der vielen Reaktionen - zumindest erzählt er das so. Innert weniger Stunden zählte Sheehy drei Millionen Clicks. Er trat deshalb bald bei der BBC am Radio auf. Am vergangenen Samstag sang er zum Gaudi der Zuschauer in einem Fussball-Talk beim TV-Sender Sky Sports - auch dieses Video bringt es bereits auf mehr als 3 Millionen Zuschauer. Und am Sonntag stand er vor dem Match plötzlich auf einer kleinen Bühne neben dem Liverpooler Fussballstadion.

The greatest Liverpool song of all time...LIVE IN THE STUDIO! #SalahDooDooDooDooDoDo ???? pic.twitter.com/5jtCB86ZNg — Soccer AM (@SoccerAM) 13. Januar 2018

Was dann im Match passierte, beschleunigte den Erfolg nur noch. Salah, Mané und Firmino trafen beim 4:3-Heimsieg. Seither gibts zum Ohrwurm auch noch einen Comic. Und Sheehy prophezeit: «Nach diesem Erfolg glaube ich, dass wir noch einiges von Kevin Murphy sehen werden.»

