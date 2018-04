Ein Hattrick als Message

Ausgerechnet Michael Frey. Ausgerechnet jener Mann, der die letzten drei Partien verpasst hatte, eine aus disziplinarischen Gründen und zwei wegen Krankheit, und der seit dem 26. November 2017 nicht mehr getroffen hatte. Ausgerechnet jener Frey wird beim Stande von 0:2 zur grossen Figur. In einer Phase, in der scheinbar alles gegen den FCZ läuft – nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Thelander spielt er schon eine halbe Stunde in Unterzahl. «Nicht mehr viele Leute hätten auch nur 50 Rappen auf uns gesetzt», sagt Trainer Ludovic Magnin später.

Dass die Partie nicht so einseitig verläuft, liegt auch an einer taktischen Massnahme Magnins. Er bringt nach der Pause Marchesano für Winter und ­begründet dies so: «Ich wollte jemanden, der den Ball in Unterzahl in der ­Offensive halten kann. Nicht, dass wir nur verteidigen und lange Bälle schlagen.»

Was dann geschieht, ist fast so verrückt wie die YB-Viertelstunde am Vorabend. Eine knappe Viertelstunde nur braucht der ehemalige Ur-Berner Frey am grössten Berner Fussball-Wochenende der Neuzeit für seinen ersten Hattrick auf Profistufe – von der 59. bis zur 72. Minute. Und wenn Fabian Rohner kurz vor Schluss bei einem Konter einen Querpass ­gespielt hätte, wäre er Vierfachtorschütze geworden.

Der angestaute Frust

Wie viel Frust sich in letzter Zeit bei Frey angestaut hat, wird nach den ersten beiden Toren deutlich: Nach dem 1:2 hebt er den Zeigefinger vor den Mund, die Geste geht zur Trainerbank; nach dem Ausgleich wirft er das Matchshirt zu ­Boden, dann auch noch das Unterzieh-shirt. Nach der Partie hatte sich der Pulsschlag bei der Nummer 9 wieder normalisiert: «Da waren viele Emotionen drin, es war eigentlich unnötig. Ich bin einfach froh, dass ich endlich wieder getroffen habe.»

Magnin will diese Reaktionen nicht überbewerten. «Ich habe zu lange selber Fussball gespielt», sagt er schmunzelnd, «wenn er jedes Mal drei Tore schiesst, kann er das noch oft machen.» Mehrfach hatte der Trainer in der ersten Halbzeit seinen Stürmer lautstark korrigiert, und es war nicht das erste Mal, dass die ­Alphatiere abweichende Meinungen hatten. Die Differenzen seien aber ausdiskutiert, sagt Magnin: «Unter Erwachsenen sind wir nicht nachtragend. Wir hatten unter der Woche ein gutes Gespräch, und ich habe ihm auch gesagt, er müsse mir mit seinen Leistungen zeigen, dass ich ein Idiot sei. Er hat die Wut mitgenommen, und ich bin froh, dass der Knoten geplatzt ist.»

Der Sieg wäre des Guten wohl etwas zu viel gewesen. Allerdings schmerzt die Art und Weise des 3:3. Goalie Brecher, vorher und nachher stark, lässt ein abgefälschtes Schüsschen Grgics zwischen den Beinen passieren. Er sucht keine Ausflüchte: «So ist das Leben eines Goalies. Es tut mir so leid für meine Kollegen.» Am Schluss verhindert er die Niederlage, als er in der 90. Minute eine ­Mischung aus Flanke und Schuss von Schneuwly über die Latte lenkt. Eine Niederlage wäre hart gewesen für die vorbildlich kämpfenden Zürcher. (Tages-Anzeiger)