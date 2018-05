Ein Mutmacher für den FCZ

Vielleicht hätte der FCZ den Cup auch unter Uli Forte gewonnen. Der frühere Trainer hat in früheren Finalspielen bewiesen, dass er eine Mannschaften auf den Punkt vorbereiten kann. Und trotzdem ist dieser Triumph ein Hinweis dafür, dass es richtig war, Forte im Februar freizustellen und durch Ludovic Magnin zu ersetzen.

Der FC Zürich hat in der zweiten Meisterschaftshälfte Rang 3 zwar verspielt mit teilweise enttäuschenden Auftritten unter dem neuen Trainer, der Sinkflug allerdings war nach dem starken Saisonstart schon mit Forte erkennbar. Und wie die Zürcher nun in Bern den neuen Schweizer Meister überspielten, hatte eine Qualität, die der FCZ während langer Zeit nicht mehr bieten konnte.

Die beste Leistung im wichtigsten Spiel

Der YB-Heimvorteil auf Kunstrasen spielte keine Rolle, und selbst gut 25 Minuten in Unterzahl konnten die Zürcher nicht bremsen, weil sie Fussball spielten, wie sich Magnin das vorstellt. Angetrieben vom Trainer, der an der Seitenlinie rauf und runter rannte, zeigten sie eine wahnsinnige Lust, diesen Match zu gewinnen. Sie schafften es mit Solidarität, Laufstärke, Spielqualität und Zweikampfhärte. Sie stürmten passsicher und schnell. Sie verteidigten kraftvoll. Sie blieben standfest genug, als Kraft und Personal weniger wurden.

Im wichtigsten Match der Saison gelang die mit Abstand beste Leistung. YB war dafür nicht bereit. Darum hat der FCZ jetzt den zehnten Cupsieg in seiner Geschichte. Der Auftritt darf dem Club Mut machen für die nahe Zukunft. Mehr als ein gutes Zeichen ist er aber nicht. Der Verein will die nächste Meisterschaft unter den Top 3 abschliessen. Eine Saison auf hohem Niveau durchzuspielen, verlangt bedeutend viel mehr, als in einem Match aufzutrumpfen.