Ein Unentschieden, das keine sechs Tore verdient hat

Es gibt Spiele, die haben ein speziellen Verlauf. GC gegen Vaduz gehört zweifellos dazu. Dass in einem solchen Spiel so viele Tore fallen: unwahrscheinlich. Dass der entscheidende Protagonist derselbe ist, wie im Hinspiel: kaum vorstellbar. Doch Noah Frick schreibt die Geschichte der Duelle gegen GC. Wie im Hinspiel wird er eingewechselt und erzielt den Ausgleich, raubt GC zwei Punkte. Goalie Salvi hatte einen Schuss von Gajic vor seine Füsse abprallen lassen. Es ist der Schlusspunkt hinter ein Spiel, bei dem sich ein solch spektakuläres Finish nicht abgezeichnet hat.

Denn die Partie ist lange ohne Zauber geführt, dafür mit Fehlpässen und Fouls, mit Spielern, die sich gegenseitig im Weg stehen. Vielleicht ist es gerade deshalb logisch, dass das erste Tor nach einem schlecht getretenen Freistoss fällt, der noch schlechter verteidigt wird. Cvetkovic trifft, weil sein Gegenspieler den Ball nicht erwischt.

GC spielt auch in Führung fehlerhaft und unkonzentriert, holt vier Gelbe Karten in zwanzig Minuten. Dazwischen fällt der Ausgleich, Cicek schiesst ihn nach 36 Minuten, auch hier kam der Ball nach einer verunglückten Abwehraktion zum Gegner. Basic konnte nicht befreien. Mit dem 1:1 geht es in die Pause.

Salatic: «Das stinkt mir»

Ein Problem der Grasshoppers in dieser Saison war, dass das Team in den zweiten 45 Minuten oft schwächer wurde. Das ist gegen Vaduz nicht anders. GC-Fans zünden Stühle an. Das Spiel hat sonst wenig Erwärmendes – bis Gjorgjev wieder flanken darf, Ben Khalifa köpfelt ein. Sechs Minuten später sorgt Subotic für den spielerischen Glanzpunkt mit einem wunderbaren Volley-Tor aus spitzem Winkel.

Aber eben: Das GC der ersten Halbzeiten ist oft nicht das GC der zweiten Halbzeiten. Sutter gelingt der Anschlusstreffer nur vier Minuten nach Subotics 3:1. Dann kommt Frick, kommen nach dem Schlusspfiff die Buhrufe von den Rängen. In fünf Spielen gegen die drei Letzten der Challenge League, Vaduz, Schaffhausen und Chiasso, haben die Zürcher nur 6 Punkte geholt. «Das stinkt mir», sagt Captain Vero Salatic nach dem Spiel.

Grasshoppers - Vaduz 3:3 (1:1).

3250 Zuschauer

Tore: 12. Cvetkovic 1:0. 36. Cicek 1:1. 59. Ben Khalifa 2:1. 65. Subotic 3:1. 69. Sutter 3.2. 87. Frick 3:3.

Rangliste

1. Lausanne-Sport 11/24 (29:11). 2. Grasshoppers 12/22 (22:16). 3. Wil 11/20 (20:11). 4. Winterthur 11/18 (14:17). 5. Kriens 11/15 (14:19). 6. Stade Lausanne-Ouchy 11/14 (17:17). 7. Aarau 11/14 (20:25). 8. Vaduz 12/13 (22:23). 9. Schaffhausen 11/12 (11:17). 10. Chiasso 11/4 (8:21).