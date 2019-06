Eine Strandparty mit Ball am Fuss

Rafael Nadal gegen Roger Federer in Paris? Egal! Nations League in Porto, rund 200 Kilometer nördlich? Wen interessierts! Nazaré, sonst wegen seiner Monsterwellen fest in Händen der Surfer, ist in diesen Tagen eine eigene Welt. Eine Welt, in der König Strandfussball regiert und seine Anhänger während mehr als einer Woche fest im Griff hat. Denn in der wunderschönen, nahezu komplett weissen portugiesischen Stadt am Atlantik kämpfen die besten Beachsoccer-Teams Europas derzeit um den Euro Winners Cup.

Als Vertreterinnen der Schweizer Frauen sind auch die Havana Shots dabei, schon zum dritten Mal in Folge. Die Aargauerinnen erhielten eine Einladung, weil sie im offiziellen Europa-Ranking den dritten Platz belegen – 2017 gewannen sie sogar die Beachsoccer-Champions-League.

Was die Faszination an dieser fussballerischen Strandparty ist und wie die Schweizerinnen in diesem Jahr abgeschnitten haben, sehen Sie oben im Video.