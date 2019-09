Erst keine Versöhnung, dann die Verletzung

Es trifft Xherdan Shaqiri in diesen Tagen frei nach dem Motto: Zuerst hatte er kein Glück. Und dann kam auch noch Pech dazu.

Es ist Ligacup-Woche in England. Der FC Liverpool spielt am Mittwoch in Milton Keynes. Shaqiri hätte gegen den Drittligisten ziemlich sicher wieder einmal länger spielen dürfen. Es kommt nicht so weit. Am Dienstag erlitt der Offensivspieler im Training eine Wadenverletzung. Erste Untersuchungen deuten auf einen Muskelfaserriss hin.

Wie gravierend die Blessur ist, zeigen die kommenden Tage. In der Vergangenheit hatte Shaqiri wiederholt muskuläre Probleme, zuletzt verpasste er einen Teil der Saisonvorbereitung, weil er im Juni mit der Schweiz in Portugal eine ähnliche Verletzung wie jetzt erlitten hatte.

Kein Erfolg beim Treffen in England?

Fürs Nationalteam spielte Shaqiri seither nicht mehr. Bei den EM-Qualifikationspartien im September in Irland und gegen Gibraltar fehlte er – mutmasslich wegen Lustlosigkeit, Shaqiris Verhältnis zu Nationaltrainer Vladimir Petkovic ist belastet. Und seine jüngste Verletzung erlitt der 27-Jährige ironischerweise wenige Stunden, nachdem er in Liverpool Besuch aus der Schweiz empfangen hatte.

Offenbar weilte am Montag eine Delegation mit Petkovic und Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami in England, um die atmosphärischen Störungen aus der Welt zu schaffen. Der Schweizerische Fussball-Verband will das Treffen nicht bestätigen, sondern in dieser Sache erst wieder kommunizieren, wenn Resultate vorliegen. Das deutet darauf hin, dass der Annäherungsversuch noch nicht zum Erfolg geführt hat.

Mitte Oktober tritt die Schweiz in Dänemark und gegen Irland zu Schlüsselpartien im Kampf um einen EM-Platz an. Vielleicht mit Shaqiri. Wenn er bis dann wieder will. Und kann. Es wird eng. (ukä)