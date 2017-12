Tagelang war spekuliert worden, diese Zeitung hatte am Freitag fix vermeldet, dass Hans Kossmann neuer Trainer bei den ZSC Lions werde. Am frühen Nachmittag dann die Bestätigung von Clubseite, wenige Stunden später leitete er das erste Training als Nachfolger von Hans Wallson und Lars Johansson.



Wie heiss waren Sie auf den Job?

Es war das schönste Weihnachtsgeschenk für mich. Wieder einen Club in der Schweiz trainieren zu können und noch dazu die ZSC Lions, das ist grossartig.

Stört es Sie nicht, dass Ihr Vertrag nur bis Ende Saison befristet ist?

Gar nicht, ich habe bis Mitte April Zeit, etwas Gutes zu machen. Nachher werden sich neue Sachen ergeben.

Wo wollen Sie den Hebel ansetzen?

Manchmal braucht es gar nicht viel. Die ZSC Lions haben viele knappe Spiele verloren, das Selbstvertrauen ist sicher nicht ganz oben im Moment. dazu haben wir viele Verletzte. Wir müssen zurück zu den Basics, es gibt drei, vier Punkte, die wir verbessern müssen, das habe ich auch heute im Training gesehen. Wir müssen einfacher spielen und dürfen uns das Leben nicht zu kompliziert machen. Es gibt zu viele gute Mannschaften in der Liga, mit so viel Talent. Wir dürfen uns nicht viele Scheibenverluste leisten, sonst können wir nicht erfolgreich sein. Das Powerplay und das Boxplay läuft, es gilt, unser Spiel bei Fünf gegen Fünf zu verbessern.

Hatten Sie unruhige Weihnachtstage?

Es ging. Ich stand ja schon etwa zehn Tage vorher in Kontakt mit Sven Leuenberger und dachte eigentlich, bis Weihnachten werde alles geregelt sein. Über die Festtage hat es dann nicht viel geklingelt und ich konnte ruhig feiern, aber nachher ging es schnell. Im Schweizer Eishockey ein Geheimnis zu bewahren, ist ja schwierig.

Von Ihnen und Assistent Leo Schumacher wird quasi das Gegenteil erwartet wie von den beiden Schweden Hans Wallson und Lars Johansson. Vor allem sollen Sie das Feuer im Team entfachen.

Das ist ja oft der Fall, wenn es zum Wechsel kommt. Meine beiden Vorgänger hatten Riesenerfolge in Schweden und sind sehr gute Trainer, aber so ist es im Sport: Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht und es kommt zum Wechsel.

Bis zum ersten Meisterschaftsspiel gegen Lugano am 2. Januar bleibt nicht viel Zeit, viel zu ändern.

Das stimmt, aber viel muss man auch nicht ändern. Wie gesagt, das 5 gegen 5 muss besser werden, zudem hoffen wir, dass es in den Special Teams weiter so gut läuft und dass Verletzte zurückkommen. Nach der ersten Woche wird es dann diesbezüglich einfacher, da kommen zwei Wochen mit nur je zwei Spielen.

Haben Sie das Schweizer Eishockey seit Ihrer Entlassung bei Ambri verfolgt?

Ja, ich habe meine App auf dem Telefon und konnte alle Tore schauen und Artikel lesen.

Wie würden Sie sich als Trainer charakterisieren?

Ich bin keiner, der zu viel Wert aufs System legt. Natürlich braucht es das, aber das Spiel ist so schnell geworden. Energie und Disziplin sind sehr wichtig, Wenn man in der Schweiz zu viel System installiert, sind die Spieler plötzlich gelähmt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)