FCSG stellt Zeidler als neuen Trainer vor

Wie erwartet hat der FC St. Gallen an einer Pressekonferenz Peter Zeidler als neuen Chefcoach vorgestellt. Der 55-jährige Deutsche kehrt nach einem Abstecher zu Sochaux in die Schweiz zurück.

Zeidler erhielt beim FCSG einen Vertrag über drei Jahre. Zuletzt war er als Cheftrainer bei Sochaux in der zweithöchsten französischen Liga engagiert, musste in der Peugeot-Metropole aber trotz eines bis 2019 laufenden Vertrages wegen eines Besitzerwechsels Abschied nehmen. In der letzten Saison stand er vor seinem Abstecher nach Frankreich beim FC Sion unter Vertrag. Obwohl die Walliser den 3. Tabellenrang belegten und sich für den Cupfinal gegen Basel qualifiziert hatten, wurde Zeidler nach einer mässigen Rückrunde sechs Wochen vor dem Saisonende entlassen.

Peter #Zeidler als neuer Cheftrainer präsentiert. Der 55-jährige Deutsche unterschrieb beim #FCSG einen Kontrakt ab der kommenden Saison über drei Jahre bis Sommer 2021: https://t.co/CO9OiKiy6k pic.twitter.com/RKofJCrvXx — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) May 15, 2018

FCSG-Sportchef Alain Sutter bezeichnete Zeidler als «Wunschkandidaten». Präsident Hüppi hob die besondere Persönlichkeit von Zeidler in den Vordergrund: «Sachverstand ist eine Selbstverständlichkeit. Aber es geht um andere Werte, andere Faktoren, die uns sehr wichtig sind. Es geht um Respekt, um Sozialkompetenz.» Zeidler erklärte, er habe den Job in St. Gallen übernommen, da er die gleiche Philosophie verfolge wie die Chefetage im FCSG. (sda)