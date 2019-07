FCZ bleibt auch gegen Luzern ohne Tor

Sie wollten es besser machen, die Spieler des FC Zürich, viel besser also noch gegen Lugano vor einer Woche beim 0:4. Und eine Reaktion des FCZ ist gegen Luzern sichtbar. Defensiv wirkt der Stadtclub solider und organisierter. Er bestimmt in der ersten Halbzeit bis kurz vor der Pause das Spiel, kommt mit Mimoun Mahi zur bis anhin besten Chance. Der Neuzugang verpasst aus guter Position im Strafraum die Führung, sein Schuss geht knapp am Tor vorbei – und Sturmkollege Assan Ceesay schlittert neben dem Ball durch.

Mangelnde Effizienz

In der zweiten Hälfte entwickelt sich ein offensives Hin und Her. Marco Schönbächler trifft aus 30 Metern die Latte. Luzerns Marvin Schulz kann alleine auf Yanick Brecher ziehen - und schiesst über das Tor. Beinahe im Minutentakt ergeben sich Chancen auf beiden Seiten. Den Siegtreffer hat dann Mahi in der 81. Minute auf dem Fuss, nach schöner Vorarbeit von Blaz Kramer. Wieder kann Mahi im Strafraum unbedrängt abschliessen. Sein Schuss aber geht weit über das Tor.

So trennen sich die beiden Mannschaften nach einem umkämpften Spiel 0:0. Ein nach Chancen gerechtes Resultat.

Telegramm:

FC Luzern – FC Zürich 0:0

Swissporarena. – 9917 Zuschauer. – SR Stephan Klossner



FCL: Müller; Schwegler, Alves, Cirkovic, Sidler (88. Kakabadze); Voca, Ndenge; Eleke, Schulz, Schürpf; Margiotta (75. Schneuwly).



FCZ: Brecher; Britto, Bangura, Nathan (51. M. Kryeziu), Kharabadze; Schönbächler, Domgjoni, Popovic, Kololli; Ceesay (63. Kramer); Mahi.



Bemerkungen: Luzern ohne Burch (verletzt). Zürich ohne Hekuran Kryeziu, Rüegg und Winter (alle verletzt). Ersatzbank Luzern: Enzler, Kakabadze, Knezevic, Grether, Schneuwly, Demhasaj, Arnold. Ersatzbank FCZ: Vanins, Kramer, Aliu, M. Kryeziu, Sauter, Zumberi, Khelifi. – Verwarnungen: 37. Nathan (Foul). 81. Popovic (Foul). 84. Eleke (Foul). 90. Domgjoni (Foul). – 54. Weischuss von Schönbächler an die Latte. (czu)