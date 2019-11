FCZ entführt Punkte aus Thun, St. Gallen gewinnt

Der FC Zürich punktet auch im dritten Meisterschaftsspiel in Serie. Das zweitschlechteste Auswärtsteam der Liga siegte beim schwächsten Heimteam Thun 1:0 und totalisiert nun sieben Punkte aus den letzten drei Partien. 20 Minuten musste der FCZ dabei mit einem Mann weniger spielen, weil der 18-jährige Mittelfeldspieler Simon Sohm nach einer Stunde die zweite Verwarnung kassiert hatte. Zehn Minuten vor Schluss wurde dann auch Thuns Sven Joss mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Thun nicht nur nummerisch überlegen Thun hatte in der Phase nummerischer Überlegenheit nachher natürlich klar mehr Spielanteile, richtige Gefahr entstand aber nur bei zwei Kopfbällen von Simone Rapp, die FCZ-Goalie Yanick Brecher reflexschnell aus der Ecke fischte und einem Abschluss von Debütant Ahmed Hiran. Thun nützte auch nichts, dass die offizielle Statistik am Schluss 26:4 Torschüsse für die Berner Oberländer auswies.

Kramer erneut FCZ-Matchwinner Zum goldenen Treffer wurde so das 1:0 durch den Slowenen Blaz Kramer fünf Minuten vor der Pause, der Slowene war mustergültig von Antonio Marchesano in die Tiefe geschickt worden. Das Tor eingeleitet hatte unfreiwillig mit einem unnötigen Fehler in der Vorwärtsbewegung Thuns Nicola Sutter. Die Berner Oberländer hatten zwar ihre Möglichkeiten, es fehlte aber die letzte Entschlossenheit. Verständlich für ein Team, das seit dem Sieg in der vierten Runde in Luzern nur noch einen Punkt aus acht Partien eingespielt hatte und das am wenigsten Tore geschossen und am meisten kassiert hat.



Thun - Zürich 0:1 (0:1)



6201 Zuschauer. - SR Schärer.



Tor: 39. Kramer (Marchesano) 0:1.



Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues (87. Havenaar), Sutter (79. Munsy), Joss; Gelmi, Roth (70. Hiran), Karlen; Tosetti, Rapp, Vasic.



Zürich: Brecher; Britto, Omeragic, Bangura, Pa Modou (81. Tosin); Domgjoni, Sohm; Schönbächler (63. Janjicic), Marchesano (70. Rüegg), Kololli; Kramer.



Bemerkungen: Thun ohne Castroman, Fatkic, Stillhart (alle gesperrt), Hediger, Salanovic, Ziswiler, Bigler (alle verletzt), Wanner und Righetti (krank). Zürich ohne Nathan (gesperrt), Hekuran Kryeziu, Mirlind Kryeziu, Charabadse, Mahi, Winter und Aliu (alle verletzt) und Ceesay (nicht im Aufgebot). 59. Gelb-Rote Karte gegen Sohm (Foul). 82. Gelb-Rote Karte Joss (Foul). Verwarnungen: 8. Joss (Foul). 34. Sohm (Foul). 37. Kololli (Foul). 37. Glarner (Foul). 90. Tosin (Foul). 94. Rapp (Foul).



St. Gallen - Sion 3:0 (0:0)



13'750 Zuschauer. - SR Bieri.



Tore: 56. Quintilla (Freistoss) 1:0. 61. Demirovic (Görtler) 2:0. 73. Hefti (Babic).



St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard, Muheim; Görtler, Quintilla (84. Wiss), Victor Ruiz (74. Fazliji): Itten; Babic, Demirovic (74. Guillemenot).



Sion: Mitrjuschkin; Maceiras, Ndoye, Abdellaoui, Facchinetti (71. Song); Kouassi; Kasami, Toma, Grgic (64. Fortune), Lenjani; Doumbia (54. Luan).



Bemerkungen: St. Gallen ohne Lüchinger und Nuhu (beide verletzt), Vilotic, Fabiano, Ribeiro, Rüfli und Campos (alle nicht im Aufgebot). Sion ohne Fickentscher, Khasa und Raphael (alle verletzt), Adao, Bamert, Itaitinga und Morgado (alle nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 14. Kouassi (Foul).

(mke)