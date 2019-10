FCZ spielt tor- aber nicht punktelos

Zum sechsten Mal in Serie kann der FC Zürich gegen den FC Lugano kein Tor erzielen. Der Punktgewinn beim 0:0 im verregneten Südtessin ist allerdings auf einer starken kämpferischen Leistung verdient. Dass die Sonnenstube ihrem Namen seit Samstag keinerlei Ehre macht, und der Rasen des Cornaredo dementsprechend schwierig zu bespielen war, hatte am Anfang keine Auswirkungen auf den Offensiveplan beider Teams.

Guter Beginn trotz schwierigen Bedingungen

Schon in der 6. Minute zwang Mattia Bottani den FCZ-Goalie Yanick Brecher zu einer Fussabwehr, kurz darauf musste sein Tessiner Pendant Novem Baumann nach einem Schuss von Antonio Marchesano erstmals angreifen. Gepflegte Kombinationen waren aber aufgrund der äusseren Bedingungen schwierig, und so gab es nur wenige echte Tormöglichkeiten.

FCZ-Spielmacher Marchesano hatte auch nach der Pause die ersten beiden Top-Chancen, verfehlte aber das Tor zweimal knapp. Dieses wurde nun von David Da Costa gehütet, der FCZ-Legende in Lugano-Diensten, der den verletzten Baumann ersetzte. Dieser wehrt knapp eine Viertelstunde vor Schluss mirakulös gegen Simon Sohm. Kurz darauf hatte aber auch der gerade eingewechselte Marco Aratore einen Matchball für die Luganesi auf dem Fuss, sein Knaller aus 25 Metern wurde von der Latte gestoppt.

FC Luzern dreht die Partie gegen Sion

Die Zentralschweizer sind ein Lieblingsgegner des FC Sion. Seit der Einführung der Super League haben die Walliser 23 Mal gegen Luzern gewonnen. Nur gegen Thun siegten sie bisher häufiger. Auch diesmal sah alles nach dem nächsten Dreier der Sittener aus. Nach 16 Minuten traf Seydou Doumbia nach einem Pass in die Tiefe von Lenjani zum 1:0. Aber Referee Adrien Jaccottet wollte eine Offsideposition des Stürmers gesehen haben. Dann aber griff er sich ans Ohr und gab das Zeichen für «Goal Review». VAR Alain Bieri meldete sich und korrigierte Jaccottet in Luzern. Sion ging mit der knappen Führung in die Kabine.

Ein Doppelschlag mit Köpfchen brachte den FCL auf Kurs

«Wir müssen einfach und direkt spielen. Das wäre die Lösung» sagte Captain Pascal Schürpf im Interview zur Abschlussschwäche seines Teams vor der Pause. Die Luzerner nahmen sich die Worte ihres Captains zu Herzen und kamen wie verwandelt aus der Kabine. Ndiaye (50.) und Schulz (52.) boten sich dicke Möglichkeiten zum Ausgleich. Fickentscher-Ersatz Mitryushkin parierte beide Male grossartig. Doch eine Minute später war der Russe gegen Ndiayes Kopfball machtlos. Der Luzerner traf auf eine Flanke von Margiotta zum 1:1.

Nur 5 Minuten später kam der Captain zu seinen ersten Saisontreffer. Schürpf (58.) sprang nach einem Eckball am Höchsten und köpfelte zum 2:1 ein. Der Doppelschlag mit Köpfchen brachte die Wende. Margiotta (72.) erhöhte noch auf 3:1 und sicherte den Luzernern den ersten Sieg gegen Sion seit dem 2. Dezember 2017.

FC St.Gallen bestätigt gegen Servette seine Form

Die Partie zwischen Servette und St.Gallen war geprägt von Kampf und hart geführten Zweikämpfen. Denn der katastrophale Rasen im Stade de Genève liess kaum einen geordneten Spielaufbau zu. Dass das Momentum auf Seiten der St.Galler lag, war vor allem in den ersten 15 Minuten des Spiels zu erkennen, als die Servette-Verteidiger Sasso (2.) und Rouiller (12.) nach zwei identischen Wüthrich-Freistössen per Kopf scheiterten und Demirovic mit der ersten Chance der Gäste gleich zur Führung traf (7.). Auch die zweite nennenswerte Offensivszene der St.Galler endete mit einem Tor: Erneut war es Demirovic, der nach einem Konter der Gäste eiskalt vollendete (47.).

Die Genfer bewiesen in der Folge Moral und verkürzten in der 59. Minute durch einen herrlichen Schlenzer Tasars auf 1:2. Iapichino traf in der 78. Minute gar zum vermeintlichen Ausgleich. Der Treffer wurde allerdings wegen Offside aberkannt. Die letzten zehn Minuten waren dann ein offener Schlagabtausch: Demirovic verpasste die Entscheidung gleich zwei Mal (85./88.). Auf der Gegenseite bewahrte Goalie Stojanovic nach Imeris Abschluss (87.) die St.Galler vor dem Ausgleich und in der Nachspielzeit traf Rouiller mit seinem Kopfball nur den Pfosten.

Lugano - Zürich 0:0

3007 Zuschauer. - SR Dudic.

Lugano: Baumann (45. Da Costa); Yao, Maric, Daprelà, Obexer (77. Aratore); Vecsei, Sabbatini, Custodio; Bottani (66. Holender), Carlinhos, Gerndt.

Zürich: Brecher; Pa Modou (63. Kololli), Mirlind Kryeziu, Nathan, Rüegg; Domgjoni, Sohm; Tosin, Marchesano, Schönbächler (91. Britto); Ceesay (57. Kramer).

Bemerkungen: Lugano ohne Covilo, Crnigoj, Dalmonte, Lavanchy und Sulmoni (alle verletzt), Zürich ohne Aliu, Charabadse, Hekuran Kryeziu, Winter (verletzt) und Mahi (krank). 71. Pfostenschuss Marchesano. 79. Lattenschuss Aratore. Verwarnungen: 12. Tosin (Schwalbe). 26. Bottani (Foul). 51. Daprelà (Foul). 67. Kramer (Foul). 88. Carlinhos (Foul).

Luzern - Sion 3:1 (0:1)

8593 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 19. Doumbia (Lenjani) 0:1. 53. Ndiaye (Margiotta) 1:1. 58. Schürpf 2:1. 72. Margiotta (Males) 3:1.

Luzern: Müller; Kakabadze, Knezevic, Lucas, Sidler; Ndiaye, Voca, Schulz (58. Grether), Schürpf; Margiotta (84. Matos), Eleke (66. Males).

Sion: Mitryushkin; Maceiras, Ndoye, Abdellaoui, Facchinetti; Song, André, Kasami, Grgic (65. Uldrikis); Lenjani (63. Itaitinga), Doumbia (76. Luan).

Bemerkungen: Luzern ohne Arnold, Burch, Ndenge, Schwegler (alle verletzt), Sion ohne Adão, Fayulu, Khasa, Kouassi, Fickentscher (alle verletzt), Toma, Zock (gesperrt). Verwarnungen: 45.+2 Knezevic (Reklamieren), 90. Abdellaoui (Foul). 93. Ndoye (Foul).

Servette - St. Gallen 1:2 (0:1)

4874 Zuschauer. - SR San.

Tore: 7. Demirovic 0:1. 47. Demirovic (Ruiz) 0:2. 59. Tasar 1:2.

Servette: Frick; Rouiller, Routis, Sasso; Sauthier, Maccoppi (46. Schalk), Cognat (66. Kastriot), Iapichino; Tasar, Wüthrich; Kyei (79. Chagas).

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard, Muheim; Görtler (92. Wiss), Quintilla (93. Rüfli), Ruiz; Itten; Babic (65. Fazliji), Demirovic.

Bemerkungen: Servette ohne Stevanovic, Koné, Busset, Lang und Severin (alle verletzt). St. Gallen ohne Guillemenot (gesperrt), Lüchinger, Nuhu (beide verletzt), Vilotic, Costanzo, Kchouk, Fabiano und Kräuchi (alle nicht im Aufgebot). 92. Kopfball von Rouiller an den Pfosten. Verwarnungen: 20. Maccoppi (Foul), 31. Letard (Foul), 41. Sauthier (Foul), 80. Fazliji (Foul), 95. Demirovic (Foul). (red)