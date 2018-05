FCZ und Lausanne teilen die Punkte – GC verliert

Lausanne-Sport stoppt mit dem 1:1 auswärts gegen den FC Zürich die fünf Spiele währende Niederlagenserie. Der erste Punktgewinn seit über einem Monat bringt die Waadtländer aber nicht weiter.

Je länger die Partie dauerte, desto verzweifelter wurden die Angriffe des Schlusslichts. In der 88., sechs Minuten nach der Gelb-Roten Karte gegen FCZ-Linksverteidiger Pa Modou, gelang Elton Monteiro tatsächlich der Ausgleich. Allerdings startete er aus dem Offside. Der portugiesische Innenverteidiger sorgte mit seinem ersten Treffer im 59. Super-League-Auftritt dafür, dass Lausanne den Rückstand auf Sion auf einen Punkt verringern konnte.

Zehntes Saisontor für Frey

Nach fünf Niederlagen in Folge seit dem 2:1 gegen Lugano am 2. April versuchte Lausanne im Letzigrund, zumindest in der Startphase das Spiel zu bestimmen. Als auffälligste Figur tat sich wie schon in den letzten Wochen der Kosovare Benjamin Kololli hervor, der bis zur 16. Minute an allen drei gefährlichen Lausanner Aktionen beteiligt war. Danach agierte die Mannschaft von Illja Borenovic teils erschreckend ängstlich und mit einer Fehlerquote, die noch höher war als jene des FCZ.

Das Beste aus Zürcher Sicht ist die Tatsache, dass das Heimteam mit der Relegation nichts mehr zu tun haben wird. Der Aufsteiger verpasste den dritten Sieg im elften Meisterschaftsspiel unter Ludovic Magnin und lieferte kaum Highlights. Die Ausnahme blieb Michael Freys zehntes Saisontor. Der Berner Stürmer, Schütze der letzten vier FCZ-Treffer, schlenzte den Ball in der 53. Minute nach einer der raren sehenswerten Kombinationen unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Allerdings hätte dieser Treffer nicht zählen dürfen. Wie auch Monteiro stand Frey knapp im Offside.

Ein Verschmähter als GC-Spielverderber

Der FC Thun kann im Abstiegskampf durchatmen. Ausgerechnet Nicolas Hunziker drehte Thuns Spiel gegen die Grasshoppers (2:1) mit einer Doublette innert vier Minuten.

Hunziker, der im Sommer von GC zu Thun wechselte und verschiedentlich als Transferflop abgestempelt worden ist, kam in der 65. Minute beim Stand von 0:1 für Marvin Spielmann aufs Feld und stand kurz darauf zweimal entscheidend im Mittelpunkt. In der 73. Minute verwertete er eine Flanke von Dejan Sorgic halb mit dem Kopf, halb mit der Schulter zum Ausgleich. Vier Minuten später war er nach einem Corner von Matteo Tosetti erneut erfolgreich, diesmal mit einem geglückten Kopfball.

Torschütze gesperrt

In der lange Zeit ereignisarmen Partie gingen die Grasshoppers nach dem Seitenwechsel zunächst schmeichelhaft in Führung. Marco Djuricin, der am Mittwoch im wichtigen Spiel gegen Sion wegen einer Gelbsperre fehlen wird, nutzte die erste nennenswerte Gelegenheit der Zürcher mit einem abgelenkten Schuss zur Gästeführung. In der ersten Halbzeit war lediglich Thun zu zwei Chancen gekommen. In der 18. Minute scheiterte Tosetti alleine vor GC-Keeper Heinz Lindner, in der 42. Minute streifte ein Schuss von Grégory Karlen aus 17 Metern knapp über dem Tor vorbei.

Drei Runden vor Schluss weist Thun sieben Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht Lausanne vor. GC, das sich mit dem zweiten Erfolg im zweiten Spiel unter Thorsten Fink auch rechnerisch aller Abstiegssorgen entledigt hätte, ist Siebter mit einer Reserve von sechs Zählern.

Zürich - Lausanne-Sport 1:1 (0:0)

8488 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 53. Frey (Rüegg) 1:0. 88. Monteiro (Margiotta) 1:1.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nef (18. Kryeziu), Brunner, Pa Modou; Domgjoni, Palsson; Winter, Marchesano (79. Dwamena), Rodriguez (89. Aliu); Frey.

Lausanne-Sport: Castella; Marin (76. Asllani), Loosli, Monteiro, Gétaz; Geissmann, Cabral, Fransson (84. Escorza); Zidane (65. Zeqiri); Margiotta, Kololli.

Bemerkungen: Zürich ohne Alesevic, Bangura, Kempter, Maouche, Schättin, Schönbächler (alle verletzt) und Thelander (gesperrt), Lausanne-Sport ohne Dominguez, Manière, Rapp und Rochat (alle verletzt). Super-League-Debüt von Tiago Escorza (20). 12. Lattenschuss von Marchesano. 77. Kopfball von Monteiro an die Latte. 82. Gelb-Rote Karte gegen Pa Modou (Foul). 87. Lattenschuss von Margiotta. Verwarnungen: 32. Geissmann. 45. Kololli (im nächsten Spiel gesperrt). 55. Rodriguez (im nächsten Spiel gesperrt). 57. Pa Modou (alle wegen Fouls)

Thun - Grasshoppers 2:1 (0:0)

6553 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 49. Djuricin (Kodro) 0:1. 73. Hunziker (Sorgic) 1:1. 77. Hunziker (Corner Tosetti) 2:1.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Facchinetti; Hediger, Lauper, Karlen; Tosetti (93. Schwizer), Sorgic (89. Huser), Spielmann (65. Hunziker).

Grasshoppers: Lindner; Lika, Bergström, Rhyner, Doumbia; Sainsbury, Pusic (79. Taipi); Jeffrén, Bajrami (84. Sukacev), Kodro; Djuricin (59. Andersen).

Bemerkungen: Thun ohne Nikolic, Bürgy, Costanzo, Kablan, Ferreira und Alessandrini, Grasshoppers ohne Basic und Lavanchy (alle verletzt). Verwarnungen: 30. Sainsbury (Foul). 41. Djuricin (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). (mlm/SDA)