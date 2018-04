Fan bei Randale in Liverpool schwer verletzt

Am Rande des Champions-League-Spieles zwischen dem FC Liverpool und der AS Roma kam es zu Auseinandersetzungen zwischen englischen und italienischen Fussball-Fans. Dabei wurde ein 53-jähriger Mann schwer verletzt und musste in ein Spital gebracht werden, wie die deutsche Agentur dpa meldet. Er befindet sich in kritischem Zustand.

Die Polizei reagierte und nahm zwei Italiener wegen versuchten Mordes fest. Der FC Liverpool zeigte sich«schockiert und entsetzt». Der Club bot seine Unterstützung an: «Unsere Gedanken sind beim Opfer und seiner Familie.»

Mit Hammer und Messer ausgerüstet

Auf Bildern ist zu sehen, wie vor Spielbeginn der Halbfinal-Partie in schwarz gekleidete Männer vor dem Stadion an der Anfield Road auf einen Mann einschlagen. Nach Berichten englischer Medien seien auch Hämmer und Messer zum Einsatz gekommen. In einer Mitteilung der Polizei hiess es: «Wir glauben, dass das Opfer mit seinem Bruder in Liverpool war, um das Halbfinale anzuschauen und bei einer Auseinandersetzung zwischen Roma- und Liverpool-Fans in der Nähe des Albert Pubs angegriffen wurde.»

Vor dem Spiel, das Liverpool mit 5:2 gewann, seien Supporter auf Polizei-Autos geklettert und hätten Bengalos gezündet, schreibt die dpa weiter. (fal)