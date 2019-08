Fans erzwingen Spielunterbruch in Frankreich

Es ist ein unschönes Novum. Erstmals ist in einem französischen Fussballspiel eine Partie wegen homophober Gesänge unterbrochen worden. Beim Zweitliga-Spiel zwischen der AS Nancy und dem FC Le Mans stoppte Schiedsrichter Mehdi Mokhtari am Freitag die Partie, nachdem Fans der Gastgeber lautstark die beleidigenden Rufe angestimmt hatten. Erst nachdem Spieler von Nancy gegenüber ihren Anhängern interveniert hatten, wurde das Spiel fortgesetzt.

Der Referee erhielt für sein Einschreiten Lob von Sportministerin Roxana Maracineanu, die via Twitter das Einschreiten begrüsste. Die Verantwortlichen hätten Verantwortung übernommen. «Es war eine Premiere. Und die letzte, hoffe ich», schrieb Maracineanu.

J’adresse mes félicitations à l’arbitre Mehdi Mokhtari ainsi qu’au délégué de la @LFPfr Alain Marseille qui ont pris leurs responsabilités et décidé d’interrompre le match de football entre Nancy et Le Mans pour injures homophobes. C’est une première. Et une dernière, je l’espère — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) August 16, 2019

Breite Unterstützung für den Schiedsrichter



Auch Marlene Schiappa, Staatssekretärin für Geschlechtergleichheit und für den Kampf gegen Diskrimination, meldete sich auf Twitter zu Wort: «Ein Bravo an Schiedsrichter Mehdi Mokhtari, der den Mut hatte, den Match zu unterbrechen.»

Der Referee erhielt weitere Unterstützung von den Beteiligten. «Wir sind niemals sicher vor Verrückten und Idioten», sagte Le-Mans-Trainer Richard Déziré. Und der Präsident der AS Nancy, Jean-Michel Roussier, gab zu Protokoll: «Der ASNL verurteilt jede Handlung oder homophobe Äusserung im Stadion und ausserhalb.» Roussier kündigte Gespräche mit den Fangruppen an. (red/dpa)