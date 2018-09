Fink verlangt das, was GC in den letzten Jahren gefehlt hat

In den letzten Jahren sind die Grasshoppers immer wieder am Tabellenende herumgehangelt. Letzte Saison, vor zwei Saisons, vor vier... Einmal, vor acht Jahren, da war Ciriaco Sforza noch Trainer, gingen sie gar als Tabellenletzter in die Winterpause.

Und jetzt sind sie wieder da, wo ein Club mit dieser Geschichte eigentlich nicht hingehört: auf Platz 9, punktgleich mit dem Zehnten. Der heisst Xamax, ist der Aufsteiger und kommt heute Samstag in den Letzigrund. Verlieren die Grasshoppers, sind sie Letzter. «Ja», sagt ihr Trainer Thorsten Fink, «aber das ist doch nur eine Wasserstandsmeldung. Wir sind doch nicht Letzter am Ende der Saison.»

Nach oben wollen sie eigentlich, in die Europa League. Mit diesem Ziel sind sie im Sommer gestartet. «Was soll ich jetzt sagen?», fragt Fink. «Wir wollen Sechster, Siebter werden, das ist ein super Ziel... Das kann ich mit GC doch gar nicht. Aber was soll ich jetzt grosskotzig erzählen?»

Das Forsche ist weg

Es sieht jetzt nicht gut aus – nach vier Niederlagen in sechs Super-League-Runden, nach vielen durchwachsenen Auftritten, nach dem 1:3 am vergangenen Sonntag im Cup beim drittklassigen Nyon. Fink nennt das zwar «ein kleines Cupspiel», aber das hat gereicht, um ihn mit seiner Mannschaft hart in die Realität zurückzuwerfen. Er hat, zumindest für den Moment, das Forsche verloren.

Wer ihn unter der Woche reden hört, wie er den Pressetermin mit einem Monolog von 9 Minuten und 17 Sekunden beginnt, der nimmt ihn als Bittsteller wahr. Er wünscht sich Zeit, Geduld, Ruhe, Kontinuität – all das eben, was GC in den letzten Jahren immer wieder gefehlt und ins Chaos gestürzt hat.

Fink sagt: «Die Mannschaft und der Verein können nur wachsen, wenn man ruhig bleibt, wenn man einen Plan hat, wenn man Zusammenhalt hat. Die Spieler können doch nicht jedes Jahr schlecht sein. Auch die fünf Trainer, die zuletzt hier waren, können nicht alle schlecht sein. Damit wir etwas aufbauen können, braucht es Zeit.»

Das Problem mit Ajeti

An anderer Stelle: «Ich erwarte nur ein bisschen Zeit von den Leuten. Dann weiss ich, dass wir das hinkriegen, dass wir den Club auf gesunde Füsse stellen, dass die Fans stolz auf ihren Club sind, egal, ob er jetzt Erster oder Dritter wird. Der Club ist durch viele Täler gegangen. Es braucht Geduld.» Und: «Wir sind so aufgestellt, dass wir einen Plan haben. Wenn man uns Zeit gibt, ist alles gut. Wenn nicht, kann man alles über den Haufen werfen.»

So tönt das also, schon fast demütig. Die Lage ist diffizil. Wie diffizil, wird deutlich, wenn Fink von Arlind Ajeti redet. Das ist der neue Verteidiger, den GC wegen der Verletzung von Nathan geholt hat. Ajeti hat seit April, als er noch in Italien bei Crotone war, nicht mehr gespielt, «er braucht Zeit», sagt Fink, «aber wir haben sie nicht, um noch drei, vier Wochen zu verlieren».

Punkte braucht er, ganz schnell, um wirklich ungestört arbeiten zu können. Die nächsten Gegner heissen Xamax, Thun, St. Gallen und Lugano. «Ein super Programm», sagt Fink, «das ist doch besser, als nach Bern zu fahren, nach Basel.» Punkte braucht er jetzt erst recht.

Shani Tarashaj fällt mit einer Fussverletzung für unbestimmte Zeit aus, Nathan mit einem kaputten Meniskus für Monate. Jeffrén ist angeschlagen gewesen, Runar Mar Sigurjonsson ebenso. Das hilft beim Prozess der Aufbauarbeit nicht. Sigurjonsson, der Captain, bleibt bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Raphael Holzhauser, im Sommer mit viel Vorschusslorbeeren von Austria Wien geholt, ist noch nicht der Leader, den diese Mannschaft dringend braucht. «Raphael bringt seine Leistung noch nicht», sagt Fink, «jeder bringt die Leistung nicht, die er bringen kann.»

Fünf Trainer, vier Sportchefs

Im Hintergrund versucht derweil Stephan Anliker, Ruhe auszustrahlen und vor allem zu bewahren. Und wenn er hört, dass sich Fink Kontinuität wünscht, dann bemerkt er: «Das sagt der Anliker auch.» Und schiebt nach: «Bei Fink steht eines ganz klar im Vordergrund: Wir brauchen Zeit und nehmen sie uns auch.»

Seit viereinhalb Jahren ist er Präsident. Michael Skibbe, Pierluigi Tami, Carlos Bernegger und Murat Yakin hiessen seine Trainer, bevor im April Fink kam, um im Abstiegskampf nicht unterzugehen. Mathias Walther ist inzwischen auch schon sein vierter Sportchef, nach Dragan Rapic, Axel Thoma und Manuel Huber. Und Spieler kamen und gingen seit dem Februar 2014, dass es fast nicht mehr möglich ist, den Überblick zu bewahren.

34 Zuzüge und Abgänge waren es allein in der tumultuösen letzten Saison. Mittlerweile sind schon wieder 12 Spieler geholt und 13 abgegeben worden. «Wir zeigen noch nicht die Leistung, die wir an und für sich draufhätten», sagt Anliker.

«Eine labile Ruhe»

Das Sportliche ist nur eine Baustelle bei GC. Der Kampf ums neue Stadion ist eine zweite, die Bevölkerung stimmt am 25. November darüber ab. Bis dahin ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Anliker weiss das, er sagt: «Wir kämpfen. Wir haben noch einige Sachen im Köcher.»

Und was bleibt, ist die Suche nach Investoren. Das ist schon fast ein Treppenwitz, weil bei GC seit Jahren und noch mehr Jahren davon geredet wird und sich doch nie etwas ergeben hat. Ein «strategischer Partner» ist erwünscht. Aber solange keiner gefunden ist, bleiben Anliker, Heinz Spross und Peter Stüber zu je 30 Prozent die Besitzer und bleibt eben auch offen, wie die Machtverhältnisse auf Dauer geregelt werden, wie es weitergeht gerade mit Spross, ob er sich wirklich einmal von seinen Aktien trennen kann. Im Moment herrsche Ruhe, sagt Anliker, dabei weiss er genau: «Es ist eine labile Ruhe.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)