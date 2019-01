Flugzeug mit Fussballer an Bord ist vom Radar verschwunden

Ein Kleinflugzeug mit dem Fussballer Emiliano Sala vom englischen Premier-League-Club Cardiff City an Bord wird seit Montagabend vermisst. Nach Polizeiangaben war Sala an Bord einer zweisitzigen Maschine, die auf dem Weg von Frankreich nach Cardiff war und rund 20 Kilometer nördlich der Insel Guernsey über dem Ärmelkanal vom Radarschirm verschwand.

Rettungskräfte suchten mit Booten und Hubschraubern stundenlang vergeblich nach der Maschine. Um zwei Uhr nachts musste die Suche wegen zunehmenden Winds und hohen Wellengangs unterbrochen werden, am Dienstagmorgen wurde sie wieder aufgenommen.

A search and rescue operation is currently underway off the north of Alderney after a light aircraft disappeared from radar several hours ago.



2 helicopters alongside the Guernsey and Alderney lifeboats are searching



We will provide more information as it becomes available