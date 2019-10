Forte besiegt Sforza – GC im Spitzenspiel souverän

Wenn die Grasshoppers in dieser Saison zu Hause spielten, begannen sie meist stark. Nicht immer gelangen ihnen schnell Tore, aber stets erarbeiteten sie sich früh Chancen. Es gehörte in dieser Saison aber auch zu GC, dass sich die Mannschaft mit dem guten Beginn oft zufrieden gab und so Punkte verschenkte.

Darum musste auch die 2:0-Führung nach 14 Minuten gestern Samstagabend gegen Wil nichts bedeuten. Petar Pusic und Danijel Subotic hatten getroffen – Pusic erstmals seit dem ersten Spieltag, Subotic zum zweiten Mal in Folge. Vor dem Match stand Wil mit Trainer Ciriaco Sforza auf Rang 2, das GC von Uli Forte auf Platz 3. Die Mannschaften waren zwar punktgleich, für Wil sprach aber die klar bessere Tordifferenz. 17 Treffer hatten die Ostschweizer in den ersten Runden erzielt, zwei mehr als GC. Bei diesem Match in Zürich aber waren sie nicht in der Lage, Druck zu erzeugen. Als GC-Goalie Mirko Salvi nach dem Spiel gefragt wurde, ob er sein Trikot überhaupt in die Wäsche geben muss, antwortete er: «Ja, es regnete schliesslich.» Ein Scherz, der einiges aussagte über dieses Spiel. Denn GC hielt das Tempo hoch. Vor Ablauf der ersten halben Stunde legte Pusic seinem Kollegen Giotto Morandi auch noch das 3:0 auf. Der Gast aus Wil kam während der gesamten Partie zu zwei Abschlüssen, mehr liess GC nicht zu.

«Nicht solide, sondern gut»

So durfte Forte vom besten Match der Saison sprechen. Das trifft nicht nur auf die Mannschaft zu, sondern auch auf Pusic. Neben seinem Tor leitete der 20-jährige Flügel nicht nur das 3:0, sondern auch zahlreiche weitere Chancen ein. Forte findet, seine Nummer 66 habe ein Ausrufezeichen gesetzt. Denn auch dank Pusic rückt GC wieder auf einen Punkt an Tabellenführer Lausanne heran und lässt Wil hinter sich. Der Gelobte selbst sagt nur: «Wichtig ist, dass wir endlich einen soliden Auftritt geschafft haben.» Und ergänzt: «Nicht einen soliden, einen guten.»

Grasshoppers - Wil 3:0 (3:0) 2850 Zuschauer - SR San. Tore: 4. Pusic 1:0. 14. Subotic 2:0. 28. Morandi 3:0. GC: Salvi; Arigoni, Basic, Cevtkovic, Wittwer; Salatic (84. Monzialo), Njie (77. Kamber); Pusic, Morand (79. Francis)i, Gjorgjev; Subotic (69. Rustemoski). Wil: Kostadinovic; Von Niederhäusern (77. Celant), Kamberi, Schmied, Schmid; Muntwiler (55. Ndau), Abedini (73. Wörnhard), Krasniqi, Brahimi (63. Bosic), Fazliu; Stojlkovic. Bemerkungen: GC ohne Ben Khalifa (gesperrt) und Goelzer (verletzt). Wil ohne Rahimi (gesperrt), Traber, Schäppi und Rohner (verletzt). Verwarnungen: 62. Morandi (Foul). 78. Fazliu (Foul).