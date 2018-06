Frankreichs Starstürmer bleibt bei Atlético

Was wurde spekuliert um den begehrten französischen Stürmer: Bleibt Antoine Griezmann bei Atlético Madrid? Oder geht seine Zeit in der spanischen Hauptstadt zu Ende? Diese Frage ist nun geklärt: Der Franzose wird Atlético nicht verlassen. Der 27-jährige Stürmer beendete mit einem Tweet die wochenlangen Spekulationen um seine Zukunft vor Frankreichs erstem WM-Einsatz vom Samstag gegen Australien.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti ?????????



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR ?????????



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish ????????? pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb