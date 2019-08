Frau Frappart pfeift den Supercup

Der heutige Abend macht Stéphanie Frappart zur Pionierin. Sie leitet den Uefa-Supercup Liverpool - Chelsea. Die 35-jährige Französin ist damit die erste Frau, die für ein Topspiel im internationalen Männerfussball nominiert worden ist. Dass dies ausgerechnet in Istanbul der Fall ist, sorgt für eine gewissen Brisanz. Denn es gibt durchaus Orte in Europa, in denen die Gleichberechtigung weiter fortgeschritten ist, als in der türkischen Metropole. Immerhin hiess der Bürgermeister von Istanbul die Pionierin schon mal herzlich willkommen.

We are delighted to witness a first in the history of football with the @Uefa #SuperCup final which we are hosting in Istanbul. I wish well to the woman referee Stéphanie Frappart who will be in charge of this important final. It is our honour to welcome her in our city. pic.twitter.com/xgW5BDrmuu