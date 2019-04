GC, das war es wohl

Und jetzt? Was soll jetzt noch kommen für diese Grass­hoppers?

Nach diesem 1:1 in Neuenburg, gegen Xamax, kann es nur eine Prognose geben: Das war es für sie im Kampf um den Klassenerhalt. Nach 70 Jahren in der höchsten Liga stehen sie vor dem Absturz in die Challenge League. Die Vorstellung ist gewöhnungsbedürftig, GC in der Zweitklassigkeit zu sehen.

Gut, rechnerisch ist die Rettung noch möglich. Neun Punkte Rückstand auf Xamax und den Barrageplatz sind in den letzten fünf Runden noch wettzumachen. Aber dafür müssten sie endlich das machen, was sie seit dem 25. November nicht mehr geschafft haben: einen Match gewinnen. Sie müssten nicht nur einen gewinnen, sondern mindestens drei, wenn nicht vier. Das ist unrealistisch für eine Mannschaft, die nur 5 von 31 Spielen für sich entschieden hat.

Eine folgenschwere Aktion

Das ist die bittere Feststellung nach einem kühlen Abend am Neuenburgersee, an dem die Zürcher um ihre letzte Hoffnung auf den Verbleib in der Super League spielen. Und sie bleiben glücklos, weil ihnen genau das passiert, wovor Uli Forte eindringlich gewarnt hat: Sie werden ausgekontert.

Sie sind fahrlässig, Pusic will in der gegnerischen Platzhälfte einen Ball erkämpfen, es ist eine unnötige Aktion, vor allem eine folgenschwere, weil er zu spät kommt. Ramizi reagiert und sieht, dass ­Raphaël Nuzzulo völlig frei steht.

Nuzzolo zieht los, Heinz Lindner stürmt aus seinem Tor, ohne dass das zwingend nötig wäre. Er kann nicht eingreifen, Nuzzolo umläuft ihn und schiebt den Ball überlegt ins Tor. Der 35-Jährige hat seinen Wert als Lebensversicherung in dieser Szene unter Beweis gestellt, schon wieder. Seine Bilanz heisst nun: 14 Tore, 14 Assists, er ist ­damit an 71 Prozent aller Treffer von Xamax beteiligt.

Nach dem frühen Glück gerät GC von seinem Weg ab

Dabei haben die Grasshoppers gut begonnen und mutig, sie kontern und gehen auch in Führung. ­Xamax-Goalie Walthert steht mit einer schlechten Abwehr Pate, ­Julien Ngoy wuchtet den Abpraller über die Torlinie. Es ist ein ungewohntes Gefühl für die Zürcher, seit dem letzten Sieg gegen St. Gallen lagen sie nur ein einziges Mal überhaupt in Führung.

Mit der Zeit geraten sie von ihrem Weg ab, sie werden passiv und geraten immer mehr unter Druck. Dreimal haben sie Glück, dass der Gegner seine Kopfballchancen vergibt. Als die zweite Halbzeit läuft, wächst der Ballbesitz von Xamax auf 70 Prozent an. Das Spiel ist ein zäher Kampf zwischen einer Mannschaft, die unter Stéphane Henchoz zu neuem Leben gefunden hat, und einer Mannschaft, die unter Uli Forte versucht, zu neuem Leben zu finden.

Einmal kann sich GC aus der Umklammerung befreien, Marco Djuricin scheitert an Walthert. Es ist einer dieser Momente, die typisch sind für das GC der Saison 2018/19. Der Lucky Punch wird verpasst, weil die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlt, die ­Klasse. Die Statistik spricht nicht umsonst eine klare Sprache: GC hat die schwächste Offensive der Liga. ­Bevor es nach Neuenburg kommt, hat es eine Serie mit 8 Toren in 15 Spielen hinter sich.

Zweimal ein paar Zentimeter zu weit vorne

Caiuby hat seit seinem Transfer im Winter kein einziges Mal getroffen (er ist gar seit Oktober erfolglos), Yoric Ravet kommt auf ein Goal, seit er bei GC zurück ist. Der lebenslustige Brasilianer und der Franzose sollten die Hoffnungsträger sein, um die Mannschaft wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Sie sind es nicht geworden, Caiuby ist es in Neuenburg nicht, weil er sich eine leichte Zerrung zugezogen hat. Und Ravet kann an seiner persönlichen Bilanz nichts ändern, auch wenn er zumindest vor der Pause endlich einmal der Ravet ist, auf den GC lange warten musste.

Und GC hat kein Glück, weil Djuricin zweimal ein paar Zentimeter zu weit vorne steht. Beide Male werden seine Tore wegen Offsides aberkannt, das zweite Mal ist das in der 73. Minute der Fall. Ein paar Sekunden später eilt ­ Nuzzolo zu seinem 14. Treffer. Vielleicht ist er beim Zuspiel von Ramizi einen Hauch im Abseits, aber auch die Fernsehbilder geben keinen Aufschluss darüber.

Der Match wird wild, GC braucht Lindner, um nicht gar noch zu verlieren. Der Österreicher rettet gegen Nuzzolo und Ramizi glänzend, Nuzzolo gratuliert ihm gar für seine Parade. Ein Angriff bleibt GC, ein einziger, um doch noch das 2:1 zu machen. Djuricin, wieder er, scheitert an Walthert.

Die Quittung für das Chaos der letzten Jahre

Sechsmal hat GC nun nicht mehr verloren, das tönt eindrücklich und ist es doch nicht, weil GC eben auch nie gewonnen hat. Den Wert des Gewinnens macht Xamax vor, es hat allein die Hälfte seiner letzten acht Spiele siegreich beendet und den Club aus der grossen Stadt so weiter ins Elend gestürzt.

Jetzt ist GC da, wo es ohne wundersame Wende oder göttlichen Beistand keine Rettung mehr gibt. Das kann nicht weiter erstaunen, es ist nur logisch nach all den Versäumnissen, dem verschwenderischen Umgang mit Geld und Personal, nach all den Kapriolen, die den Verein seit Jahren von einer Krise zur nächsten getrieben haben.

Die Bilanz dieser Saison steht für das Chaos, das GC fest im Griff hat. Nachdem im Kalenderjahr 2018 neun Millionen Franken verbrannt wurden, die eigentlich für drei Jahre hätten reichen sollen, haben die Aktionäre im Februar weitere sechs Millionen einschiessen müssen, um nur schon bis zum Sommer finanziell über die Runden zu kommen.

39 Spieler sind eingesetzt worden. Forte ist bereits der dritte Trainer nach Thorsten Fink, dem verblendeten Deutschen, und nach Tomislav Stipic, dem wunderlichen Kroaten. Auch das sagt alles.



