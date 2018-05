GC ohne Plan – doch Fink redet den Auftritt schön

Im Studio von SRF sagte Gürkan Sermeter in seiner Rolle als Fussball-Experte: «Man trägt das Leibchen des Rekordmeisters. Man würdigt das nicht.» Es war seine Kritik am blutarmen Auftritt der Grasshoppers bei ihrem 0:2 am Mittwochabend gegen den FC Sion.

Im Letzigrund, dem eigentlichen Tatort, sagte Thorsten Fink als Trainer von GC: «Die Mannschaft machte ein gutes Spiel. Der Plan ging auf. Ich bin fest überzeugt davon, dass wir eine grosse Zukunft haben.»

So ist das im Fussball manchmal. Da hat nicht jeder die gleiche Meinung. Das muss auch gar nicht sein. Aber dass die Ansichten über ein Spiel derart abweichen, ist schon verblüffend. Und darum ist die Frage: Wer hat Recht? Sermeter oder Fink? Die Antwort ist einfach: Fink ist es ganz bestimmt nicht.

Umfrage Wer steigt aus der Super League ab? Thun

GC

Lugano

Sion

Lausanne

Abstimmen Thun 0.9% GC 29.2% Lugano 1.5% Sion 5.4% Lausanne 63.0% 332 Stimmen Thun 0.9% GC 29.2% Lugano 1.5% Sion 5.4% Lausanne 63.0% 332 Stimmen



Natürlich war er zu verstehen. Seine Schönwetteransichten sollten helfen, seine Spieler nicht weiter zu verunsichern. Unmittelbar nach Spielschluss eilte er darum mit kräftigem Schritt auf den Platz, um jeden einzelnen aufzumuntern und ihm gut zuzureden. «Ich darf sie nicht runtermachen», sagte er, «sie haben ja ein gutes Spiel gemacht.»

Als er eben das sagte, wurde es aber problematisch. Denn der Auftritt der Zürcher war alles, nur nicht gut, er war sogar schlecht, ein 90 Minuten dauernder Ausdruck ihrer spielerischen Hilf- und Planlosigkeit. Er war das Abbild ihrer Saison, die nichts anderes als ein Desaster ist. 24 Spiele sind es inzwischen, die sie nicht gewonnen haben. In der Rangliste der Rückrunde lassen sie nur Lausanne hinter sich. Dafür verbrauchen sie Trainer wie niemand sonst: Fink ist nach Carlos Bernegger (5 Spiele), Boro Kuzmanovic (1), Murat Yakin (22) und Mathias Walther (3) der fünfte, der an der Seitenlinie steht.

Auf drei Spiele kommt der Deutsche bislang. Zu seinem Debüt gab es das 1:0 in Lausanne, ein mühevoll erarbeiteter Sieg, der vielleicht noch von unschätzbarem Wert ist, weil er es GC ermöglichte, den Tabellenletzten aus der Romandie auf Distanz zu halten. Das zweite Spiele unter Fink endete am Sonntag in Thun mit einem 1:2, weil der Gegner willensstärker gewesen war.

Nur zweieinhalb Chancen für GC

Und jetzt also folgte dieses 0:2 gegen Sion in einem Spiel, das voller Fehler war und als Bestätigung dafür diente, weshalb diese beiden Mannschaften im Abstiegskampf stecken. Fink sah das ein wenig anders, Fink sah zumindest ein GC, das in der ersten Halbzeit «zwei, drei riesige Chancen» hatte und nach der Pause Chancen so herausspielte, wie man es angeblich besser gar nicht kann. Um bei den Tatsachen zu bleiben: GC hatte genau zweieinhalb Chancen. Die erste bot sich Kenan Kodro in der 24. Minute, als er an die Latte köpfelte. Auch die zweite bot sich ihm, inzwischen lief die 88. Minute, als er völlig freistehend wuchtig übers Tor schoss. Und die halbe war ein eigentlich ungefährlicher Schuss von Sukacev, den Sions Goalie Fickentscher in der Nachspielzeit an den Pfosten prallen liess.

Fink muss selbst wissen, wie sehr er der Mannschaft hilft, wenn er ihre Leistung derart verklärt; wenn er sagt, sie habe den Plan umgesetzt, nur eben die Tore nicht gemacht; wenn er auch sagt, defensiv sei es «sehr, sehr gut» gewesen. Defensiv sehr, sehr gut? GC lud den Gegner grosszügig zum Toreschiessen ein.

Spielerische Leerläufe

Das 0:1 durch Cunha kurz vor der Pause verschuldete Souleyman Doumbia, als er bei einem Dribbling vor dem eigenen Strafraum den Ball verlor; die Aktion war bezeichnend für die Leistung des Linksverteidigers, die so miserabel war wie jene von Trent Sainsbury oder Lucas Andersen. Das 0:2 durch Adryan nach einer Stunde leitete Emil Bergström mit einem Fehlpass bei der Angriffsauslösung; diese Szene war typisch für die spielerischen Leerläufe der Zürcher.

Zwei Spiele bleiben jetzt noch, um den Abstieg aus eigener Kraft zu vermeiden. am Sonntag in Luzern gegen die Überraschung der Rückrunde, am Samstag darauf gegen Meister YB. Vielleicht hat Lausanne ein Einsehen und verliert heute Nachmittag in Lugano. Dann kann GC selbst mit zwei Niederlagen kaum mehr absteigen.

Aber was soll schon schief gehen? GC steht ja vor einer grossen Zukunft. Sagt zumindest Fink. Und redet von einem Europa-League-Platz als Ziel für die nächste Saison. (Tages-Anzeiger)